Vigo ya huele a castañas

Desde mediados de este mes de octubre ya están los puestos de castañas asadas abiertos en la ciudad, inundando el ambiente con su apetecible aroma y dando cuenta de que llega el frío. El verano se ha ido y ya no hay vuelta atrás.

“No soy una castañera cualquiera, yo vengo instruida por mi familia”

El puesto quizás con más solera de la ciudad, ubicado en el entorno de Príncipe, lo regenta desde hace 34 años Elsa Esther Ramos, que representa la cuarta generación del negocio, con su tren de castañas restaurado y a punto para atender la demanda con todas las garantías. “No soy una castañera cualquiera, yo vengo instruida por mi familia”, defiende Ramos. Para ella el éxito de su negocio, en el que todos los años hay colas, reside en la calidad del producto que ofrece. “Yo vendo castaña seleccionada. Es castaña con garantía y si te sale una mala, te doy tres más”.

Su puesto ha sido desplazado del comienzo del Príncipe, donde solía estar, a la entrada de Ronda don Bosco, algo que no le ha gustado, pero que no impide que los clientes sigan demandando sus tradicionales castañas asadas. “Llevo desde 1987 sin pausa, todos los años, desde octubre hasta fin de año y aquí seguiré”, defiende.

La castaña y los magostos son una seña de identidad de la cultura gastronómica gallega –Galicia es la comunidad autónoma con mayor producción de España– que se puede disfrutar entre octubre y diciembre. Precisamente, con el objetivo de reforzar las fiesta del magosto en el Casco Vello estos días está en marcha la iniciativa ¡Toma Castaña!, promovida por la nueva Asociación de Hostelería y Comercio Casco Vello Vigo, creada en enero de 2021 y formado por más de sesenta socios. En esta primera edición de ¡Toma Castaña! Portugal es el país invitado, con el que se intercambiarán recetas, folclore y conocimientos, según explicaron los organizadores. Además, de un Showcooking con Pepe Solla y Nuno Gonçalves, que ya se celebró esta semana, la iniciativa incluye el 28 de octubre a las 18.00 horas en el Instituto Camões unas charlas sobre o Magosto galego vs Magusto português. En estas jornadas participará la Asociación Casco Vello y la entidad regional portuguesa Dolmen. Las charlas estarán centradas en los productos y las tradiciones asociadas al magosto, vinos incluidos.

Además, hasta el 31 de octubre está en marcha de exaltación de productos típicos del magosto en la hostelería del Casco Antiguo como el chorizo y las castañas. La asociación explica que no es un concurso, sino una propuesta que hará cada establecimiento, y en laque cada hostelero decide cómo integrarlos: tapa, brocheta o menú. Entre todos los clientes participantes se sortearán cestas de productos.

La recolección se ha adelantado por segundo año y está un poco más cara

Este homenaje a la castaña tiene una cita señalada el 13 de noviembre con la gran “castañada” en honor a San Martiño en el Casco Vello.

Lo tradicional es que la cosecha llegue a las tiendas más cerca de noviembre que de septiembre pero hace ya semanas que en las fruterías de Vigo se pueden comprar estos polifacéticos frutos.

“Es el segundo año que se adelanta, y este año está un poco más cara que el año pasado”, indica Ana Belén Lareu, responsable de La Despensa del Campo, en la Doblada. Con el exceso de calor las castañas salen antes y no son tan grandes. Sobre el precio ­–que ronda los 4 euros ahora mismo– está en función de la oferta y ahora mismo no es muy abundante. “En estos momentos al no haber viento cae poca del árbol y está más cara”, explica Abel Guitart, responsable de compras de Frutas Nieves.

Aunque las primeras castañas suelen venir del Baixo Miño, los profesionales aseguran que las mejores son las de la zona de Ourense, que ya han llegado a las tiendas.