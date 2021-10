¿Con La Palma? También solidaridad coral

Colaborar con Cáritas de Canarias y recibir a cambio algo de la mejor música coral es lo que se ha propuesto el Coro Apóstol Santiago dirigido por Rimas Zdanavicius, el lituano más vigués que conozco, con la colaboración de Acopovi de Enrique Lorenzo y el Concello. Será mañana a las ocho de la tarde en la iglesia del colegio de los Jesuitas que cede su párroco, Fernando López Combarro. Para los que no pueden esperar al sábado, se puede colaborar directamente ya en la cuenta ES02 2100 6722 6122 0073 3169 o enviando un Bizum con el código 03762. Todo el dinero irá a Cáritas Tenerife para paliar los desastres del volcán. Ahí veis al coro en foto de Luis M. Cortegoso, desde Matamá con Vigo al fondo.

¡Ojo, Chamorro viene a Vigo y a Mayeusis!

¡Atentos nuestros estudiantes de música! Estoy oyendo en Youtube ‘Li’l Darlin’ a la Sant Andreu Jazz Band, una banda de jazz de la ciudad de Barcelona, formada por jóvenes bajo la dirección musical de Joan Chamorro. No necesito saber mucho de jazz para quedar admirado cuando hace un solo alguno de los más jóvenes o, escuchando “Aguas de marzo,” oigo y veo cantar a Alba Armengol o a Joan Casanova, dos adolescentes. Luego, en “Easy money”, creo ver a la misma Alba tocando la trompeta algún año antes; genial. Todo eso se le debe a Joan Chamorro, un músico multi instrumental de peso y poso como tal pero que como maestro de niños y jóvenes es codiciado y ha compartido su manera de trabajar y su filosofía por todo el mundo. Pues bien, es él quien vendrá por vez primera a Galicia en busca de jóvenes talentos para un proyecto musical inédito de la mano de la Fundación Mayeusis. Me cuenta Felipe Estévez, uno de los fundadores de este conservatorio vigués del que yo escribo desde su nacimiento en 1987, que este músico y profesional que ha revolucionado la enseñanza del Jazz estará en la sede del mismo el 5 de noviembre para una audición a la que se invita a todos los estudiantes de música que quieran participar o integrarse en un proyecto exclusivo. ¡Ojo, no os lo perdáis!

Castor Covelo, de vuelta

¡Castor Covelo Guisande, qué alegría encontrarte cuando pasabas por las orillas de la devastada Porta do Sol viguesa! No es para menos porque este veterano vigués, ex director bancario, cuyos padres tuvieron bar en la plaza de la Princesa, ha pasado un largo período de encierro y lucha contra las secuelas de un accidente cerebro-vascular pero este día en que yo lo encontré ya no se veían por ningún lado. Y es que Castor siempre fue hombre de hiperactividad que se manifestaba también en sus años de jubilación, en gran forma física que se vio alterada hace más de un año por este accidente. Un tipo de principios, positivo, entrañable, que se ve que pronto volverá a darle a la pelota y a los viajes. La infancia de Castor en el barrio viejo fue aquella de hace más de 60 años en que allí vivía gente como el famoso “Melín”, que emigró de polizón en el Santa María, y dicen que se apiadó de él Eva Duarte de Perón; Manolo “Foca” (Lago Lopez-Corona), que era campeón en lucha grecorromana, con sus hermanos Pocho, Tabucho y Lola, hijos del dueño del bar Ligero; los hermanos Rocamora, cuyas tías eran planchadoras, hijas de capitán, y vivían en Joaquín Yáñez; Toya, hija con Juanjo de marino de guerra;Curula, sobrina del relojero de “los arcos”,.. Lo tenía todo apuntado de un día que me lo recordó el mismo Castor. ¡Bienvenido a la calle!