Vecinos de República Argentina alertan del riesgo edificio que fue derribado

No saben qué más hacer. Han presentado denuncia en el juzgado, y el Concello es conocedor de la situación. Desde que el pasado febrero se derrumbara la fachada de un edificio de la calle República Argentina con la calle Arenal, todo ha ido de mal en peor. “Las obras están paradas. Los andamios no tienen las medidas de seguridad adecuadas, las telas de sujeción están sueltas y caen cascotes, las vallas están siempre tiradas y non las que debieran estar, no tienen espuma protectora. La obra en sí está totalmente abierta. Entran a robar, y ahora que ya hay ambiente los fines de semana, hacen ahí botellón”, denuncia Joaquín Abreu, vecino y propietario de una vivienda que se encuentra próxima al edificio derrumbado. Tanto Isolina Bombín, vecina del edificio Bonín, como Teresa, vecina del otro edificio colindante, insisten en que la inseguridad se palpa en cada rincón que recorre las inmediaciones de la obra. “Un día le pasa algo a alguien, pero seguro”, advierten.

Los cables de la luz de todos los edificios están sujetos a un palo que “si alguien se tropieza o le da una patada se lo lleva por delante y puede pasar cualquier cosa”. Quieren recalcar las irregularidades que se están cometiendo entorno a esta obra que ya están teniendo sus consecuencias. “La casa abandonada que hay pegada al edificio se le está cayendo el tejado, y yo estoy ahí en medio”, dice Abreu.