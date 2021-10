Vicaria y de género, las dos caras de la violencia

“Conseguiré que te odien” o “quita la demanda o te vas a enterar”, son solo dos de los ejemplos más claros que recogen verbalmente el inicio de la Violencia Vicaria, según recoge el primer informe en España sobre esta lacra, elaborado por la Asociación Nacional contra la Violencia Vicaria y al que FARO ha tenido acceso. Esta constituye una forma más de Violencia de Género que forma parte del maltrato psicológico, cuya finalidad principal es la de causar el máximo daño posible a la mujer, provocando su muerte en vida, por lo que las víctimas suelen ser los hijos o las personas que más ama. Visibilizar la manipulación de los hijos, induciéndoles conceptos viscerales engañosos, en contra de la madre, es el objetivo fundamental de la Asociación Nacional contra la Violencia Vicaria MAMI, y de su presidenta, Marta Gómez –nombre ficticio para proteger su identidad dentro del proceso judicial en el que se ve inmersa para la recuperación de sus hijos–, que ayer participó en el foro abierto “Violencia Vicaria”, organizado por a Rede de Mulleres contra o Maltrato de Vigo. “Es verdad que Rocío Carrasco, mostrando su historia en un documental, le dio nombre a lo que estábamos viviendo muchas mujeres. Y puso de relieve que no estamos locas”, señala Marta Gómez, presidenta de MAMI. El problema –continúa Marta– está en la desinformación. “Cuando te das cuenta que estás siendo víctima, no es de forma inmediata. Tus hijos te dicen cosas que jamás te habían dicho y a verbalizar frases que no corresponden a su edad. Comienzan a insultarte o a decirte que no les quieres, se te encienden las alarmas”, advierte Gómez.

Violencia Institucional

La decisión de denunciar es ejercida por las víctimas que se ven indefensas ante la falta de pruebas que avalen sus testimonios. Empieza un tránsito desgastante: abogados, problemas económicos, informes psicosociales y tiempo. “Mucho tiempo. Desde que pones la demanda hasta que se llega a una resolución, el maltratador tiene el suficiente tiempo para generar un discurso en tu hijo, en contra de ti y tu entorno. Es la forma que tienen de seguirte maltratando sin sufrir ningún perjuicio”, asegura. La falta de formación en los jueces y psicólogos en este tema, hace prácticamente imposible demostrar las consecuencias que la Violencia Vicaria tiene sobre el menor y la madre. El pasado 5 de octubre, portavoces de la Asociación Nacional contra la Violencia Vicaria y representantes de la Fiscalía General y el Consejo General del Poder Judicial han mantenido un encuentro donde se ha hecho entrega del informe elaborado por MAMI, y también de algunos de los casos de las asociadas, archivados judicialmente . “Ha sido un gran paso para nosotras. Se sorprendieron de los preceptos que se recogen en el informe y se mostraron muy receptivos a su estudio”, recalca. La reunión ha dado sus frutos. Desde la Fiscalía General, les han comunicado que algunos de los casos que estaban cerrados, se abrirán de oficio. “Estamos muy contentas, algo se está moviendo”.

Según las encuestas realizadas para el informe, el 87% de las mujeres preguntadas son las que han tomado la decisión de divorciarse. En la mayoría de los casos, la custodia ha sido para la madre y el 98%, manifiesta que la relación materno-filial era “totalmente sana y normal”. En los casos en los que los hijos conviven exclusivamente con los padres, muchas de las encuestadas siguen manteniendo ellas la custodia materna, sin tener a los menores consigo. “Esto se debe a la indefensión jurídica a la que nos enfrentamos debido a la impunidad existente ante el reiterado incumplimiento de sentencia. Ni siquiera las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado pueden hacer que un padre que tiene a los menores retenidos, pese a tener obligación de cumplir sentencia, se los entregue a la madre”, reza el informe.