La vacuna del COVID escapa de la decisión parental

En pleno proceso de dispensación de la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 para buena parte de la población en la comunidad gallega, todavía hay quienes no se han puesto la primera. En ocasiones por propia voluntad, al no ser obligatoria, y otras veces por no tener potestad suficiente para tomar esta decisión. Hablamos de los menores de 16 años. Y es que en estos casos necesitan de un consentimiento informado por escrito, firmado por el padre y madre o tutor legal del niño. Sin él, no hay pinchazo.

Precisamente esto es lo que tiene que dirimir un Juzgado de Familia de Vigo al no llegar los padres de la menor a un acuerdo sobre la vacunación de COVID.

Hechos

La comparecencia de los progenitores tuvo lugar ayer. La madre demanda la vacuna para la niña, que también está a favor de ser vacunada, primando, entre otras cuestiones, y según fuentes consultadas, el interés superior del menor así como la valoración favorable de su pediatra, en cuyo informe no se aprecian contraindicaciones a la dispensación de esta dosis, es decir, no cuenta la menor con ninguna enfermedad o patología que pueda generar consecuencias adversas a la inoculación de estas dosis.

Recuerda también que la dispensación de la vacuna es obligatoria para la realización y práctica de deportes federados así como para poder viajar a determinados países del extranjero.

Por la contra, el progenitor de la menor no está a favor de que la niña, de 12 años, se vacune al considerar, según fuentes consultadas, que la misma se encuentra en una fase experimental y que su elaboración ha tenido lugar de forma rápida.

Informe del Ministerio Fiscal

Un vez concluida esta vista, será el turno del Ministerio Fiscal para que informe sobre la idoneidad de esta vacuna. Tras ello, la magistrada emitirá un auto determinando qué progenitor tiene la potestad para decidir sobre la vacunación de la adolescente.

Esta demanda, avanzada por FARO, fue la primera que se presentó en los tribunales gallegos por un asunto de esta naturaleza.