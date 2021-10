En Braga, de corto y sin toga.

Así, de corto y sin la toga se paseó por Braga el equipo de los abogados vigueses, dejando bien alto el pabellón proclamándose terceros en el campeonato mundial de fútbol de juristas disputado el pasado septiembre en la ciudad lusa. Allí estuvieron, dirigidos por el mister José A. Fernández, entre otros asiduos de los Juzgados olívicos, los esforzados Carlos Rial, Rodrigo Otero, Pablo Viana, Enrique Fonteboa, Francisco Novoa, Paulo Pena, Enrique Davila, Julio Sotelo, Lois Cacheiro, Iago Seijo, Miguel Senlle, Jesús Fernández, Lois Regueira, Alberto Cuevas y Iago Groba. Olvidándose de leyes por unos días, se enfrentaron a colegas húngaros, senegaleses, ucranianos, holandeses y portugueses en una competición en la que, a pesar de la confraternización que la distinguió, los goles se marcaron “sin la venia” del rival.

¡Qué “contos da Beiramar” los de Fernando Domonte!

“Si alguien quiere hallar unos textos que revelan lo que siempre se mantuvo en discreto silencio; que hagan honor a la Galicia ribereña; que reflejen con primor la idiosincrasia de nuestra gente del mar; que a la par sean divertidos e instructivos; que relacionen a los marineros y mariscadoras con la Administración y, por fin, que estén escritos en un gallego rico, fluido y tan cercano como fácil de leer, no busque más porque ya los tiene entre manos”. Así comienza el prólogo de Contos da beiramar, el libro de relatos del periodista Fernando Domonte que a las 19 horas de la tarde de mañana se presentará en el Instituto Marítimo Pesquero do Atlántico (Avda Beiramar, 55) con la conselleira do Mar, Rosa Quintana, el editor Xabier Romero y la filóloga Arantxa Amatriain como acompañantes del autor. ¿Cómo no va a estar la conselleira con este libro que cuenta tan bien y con tanto humor los intríngulis nunca contados de los mariñeiros, mariscadoras y cofradías de Galicia? ¿Cómo no si el autor trabajó 30 años en la comunicación de la Consellería do Mar? Decídmelo a mí, que escribí ese prólogo agradecido y sonriente tras la lectura de esos cuentos. Los de la editorial Elvira tienen un sexto sentido para elegir los buenos libros.

Otros contos pero do muíño

Ya que empezamos con un libro, hoy no vamos a comer ni beber ni cancanear en estas líneas porque me dan ganas de hablar de otro que estoy leyendo con la misma admiración con la que a su autor le leí el anterior. El anterior era O tranvía de Soutelo y el que le leo ahora, aún no presentado públicamente, es Contos do muíño da Caralleira y el autor es Rosendo González. Id a Tomiño, buscad en Goián y a lo mejor encontraréis, aunque está recién jubilado, a Rosendo González injertando sabe Dios qué, o labrando la tierra. Palabra de Mané Vila, que me lo presentó. Pues bien, este Rosendo que no conoció el mundo de las escuelas ni de las bibliotecas sino el de la construcción, de los labradíos, de las vides o viveros... que me dejó boquiabierto en su libro anterior, editado como pudo en su hermoso pueblo, me deja también ahora con estos Contos do Muiño do Caralleira por su gracia, su ingenio, sus recursos literarios, su riqueza lingüística... con relatos que prácticamente no salen de su pueblo, como prácticamente apenas salió él. ¿Cómo diantres consigue estos entrañables relatos? O sea que no te anda con caralladas místicas perdiendo el tiempo con New York, París o Nueva Delhi sino que deja el sacho y hace literatura de su tierra. Si le pudiera leer Eliseo Alonso, el escritor de Goián ya ido, le aplaudiría.