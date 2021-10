Las bases del PP abogan por la unidad, pero discrepan sobre quién debe liderar el partido

Unanimidad sobre cuál es la meta; no sobre cómo alcanzarla y, sobre todo, quién debe pilotar el viaje. Militantes del PP de Vigo coinciden en que la “unidad” debe ser la consigna del partido que salga del próximo congreso municipal –el cónclave que decidirá la nueva directiva local y en el que probablemente se esboce la estrategia y los nombres de cara a la cita con las urnas de 2023–, pero discrepan en cómo y en torno a quién debe fraguarse ese consenso.

Los afines a la propuesta de Guerra aplauden la suma de sensibilidades y ven un consenso “ilusionante”; los de Fernández-Tapias apuestan por la regeneración y “no repetir errores”

En un lado del tablero, la propuesta encabezada por el senador Javier Guerra, avanzada ayer en exclusiva por FARO y en la que ya se han embarcado los principales cargos institucionales del PP de Vigo, un grupo de trayectorias y perfiles heterogéneos. En el otro, la delegada de la Xunta, Marta Fernández-Tapias, que aunque aún no ha oficializado su intención de optar a la presidencia del PP local sí ha iniciado la campaña para recabar apoyos. Tras contactar con siete presidentes de los 33 distritos que el el PP tiene repartidos por el municipio, los partidarios de uno u otra coinciden en la importancia de hacer piña para evitar escenarios como el de 2016. A partir de ahí, se entrevén las fisuras.

Los afines a la propuesta de Javier Guerra aplauden el esfuerzo por sumar sensibilidades y ven con “ilusión” un proyecto en el que se han embarcado ya los cuatro ediles del PP de Vigo, el diputado Diego Gago y la senadora Elena Muñoz, la adversaria de Guerra en las primarias de hace cinco años. Gusta la suma de sensibilidades. Y gusta, sobre todo, que haya surgido desde y con nombres de la propia ciudad.

“Los liderazgos se construyen desde dentro, no se pueden imponer desde fuera. Eso no funciona bien. Desde ese punto de vista, una iniciativa nacida en Vigo, por y para Vigo, con el horizonte de Vigo, es muy interesante e importante. Me gusta”, reconoce Emilio Suárez, presidente del distrito de la calle Venezuela: “No sé el resultado, pero en principio es un primer paso en un camino correcto”. Suárez apunta las ventajas de una única candidatura y evitar el “cainismo”, aunque desliza que lo importante, llegado el caso, es conseguir “un proyecto común” que “aúne” a todos.

Para Alberto Seoane, presidente del distrito de Chouzo-Beiramar, la propuesta liderada por Guerra es “ilusionante”. Destaca en especial que parta “desde las bases” y transmita “unión, unidad de verdad”. “Es un proyecto que se genera desde Vigo y para Vigo. Veo una iniciativa que a mí me parece motivadora, que despierta ilusión. Nos gustaría que se sumara cuanta más gente, mejor.” Seona muestra su confianza en que pueda lograrse una candidatura de consenso. “Ves unidos a concejales, diputados, senadores. Es algo que hace mucho tiempo que no se ve en el partido”.

“Ilusionada” se reconoce también Carla Bartolomé, presidenta del distrito de Praza de Compostela y García Barbón. Ayer mismo, asegura, recibió la llamada de otros militantes que comparten su entusiasmo tras leer la propuesta de Guerra en las páginas de FARO. “Estamos todos dispuestos a trabajar en equipo. La unidad es fundamental y se han presentado muchas personas con diferentes opiniones”. Bartolomé reconoce que la “pluralidad es signo de democracia” y son los afiliados –6.000 en Vigo, según la dirección del PP– quienes deciden; pero apostilla que sería “más ventajoso” lograr una única propuesta. “Es símbolo de unión. Todos tenemos ganas de que en Vigo se haga equipo, que se vea la unidad”.

“Es algo que llevamos años reclamando los afiliados y militantes”, concuerda Carmen Raña presidenta del distrito de Coia-El Rocío. La meta, admite, es “evitar el escenario de 2016”, cuando llegaron a perfilarse hasta tres aspirantes distintos a la presidencia del partido –Guerra, Muñoz y Lucía Molares– y que antecedió a la catástrofe en las urnas de 2019. “Esta es una candidatura con diferentes opciones, no una monocandidatura; hay gente diferente, con muchas sensibilidades, abierta, a la que todo el mundo puede apuntarse... Mientras peleas por el nicho de poder no piensas en lo que se debe pensar, que es Vigo”.

La meta, común: evitar una cita como la de 2016, antesala del mazazo en las urnas

No todos los afiliados comparten la misma visión, sin embargo. A parte de la militancia del PP no le ha gustado ni el fondo ni la forma de la propuesta de Guerra, presdentada antes de que se convoque el congreso popular. “Estamos en un partido, hay unas reglas de juego; primero tienen que poner una fecha y presentar unas candidaturas. Si querían hacerlo, lo mínimo es hacerlo al menos dentro del partido”, reivindica Rosa Estévez, de Sárdoma.

En cuanto al contenido, aboga por “renovar”. “No critico a quienes están, pero nos hace volver a 2016 y no quiero volver a 2016._Eso nos costó mucha gente y estar ahora con cuatro concejales...Si me vas a vender lo mismo...Necesito algo nuevo, aire nuevo –recalca–._Recordemos las palabras del presidente regional: no sobra nadie, pero con caras nuevas, tenemos que luchar por la Diputación, por ser el PP de Vigo”. Su temor, explica, es que puedan generarse “rencillas”.

“Tiene que haber renovación, caras nuevas, atraer de nuevo a los jóvenes”, concuerda Manuel Suárez, de Torrecedeira, reacio también a que se generen “peleas internas”. “Siempre es bueno llegar a un consenso y que haya una única candidatura. Eso significa que estamos todos en el mismo barco. Con guerras internas no se llega a nada”.

Ricardo Varela, de Isaac Peral, censura también el tempo de Guerra: “Este ruido no creo que haga bien al partido”. Sobre el contenido, echa en falta caras nuevas._“Hablan de renovación y si nos fijamos en la foto no la representan. Lo que necesita el partido es contar con la gente que estamos, pero también ensanchar la base. Algo falla, no somos capaces de conectar. Hacen falta ideas y gente nueva, sin prescindir de quienes llevan tiempo”.

“Es bueno que el PP esté unido, con las distintas sensibilidades al servicio de Vigo” Corina Porro

Aunque insiste en que el congreso debe desarrollarse “en libertad” y acogerá “con el mismo entusiasmo” cualquier otra candidatura, la presidenta de la gestora del PP, Corina Porro, recibía ayer con agrado el paso adelante dado por Guerra y el resto de integrantes de su propuesta. “Es una buena noticia que el partido esté unido, que las distintas sensibilidades se hayan puesto al servicio de la ciudad, que es lo que tenemos que hacer los partidos, no pensar en clave personal”. Porro destaca también que la iniciativa sea “abierta” y quiera “unir todas las sensibilidades”. “Me gustaría que todo el mundo se uniese en torno a un proyecto, que es el PP de Vigo”.

“Yo empecé hablando con la militancia, ellos han empezado una unión desde arriba” Marta Fernández-Tapias

Su nombre suena en las quinielas del congreso popular desde hace meses, pero Marta Fernández-Tapias no ha desvelado hasta la fecha si optará o no a la presidencia del PP de Vigo. A lo largo de las últimas semanas y a las puertas del conclave, todavía sin fecha, sí ha iniciado sin embargo una ronda de contactos con militantes para –en sus propias palabras– “tomar el pulso” del partido. El objetivo: “Construir esa alternativa tan necesaria”. Desde hace tiempo aboga por “regenerar” y “ensanchar” el PP local.

Ayer la también delegada de la Xunta declinó valorar la propuesta encabezada por Javier Guerra y avanzada por FARO. En declaraciones a Radio Vigo insistió en cualquier caso en su deseo de “buscar la unidad”. “Si decido presentarme por supuesto que voy a contar con todo el mundo; pero no tenía conocimiento de que iban a presentar eso –deslizó sobre el anuncio de la propuesta de Guerra, Elena Muñoz, Diego Gago y los cuatro concejales del PP en el Gobierno local–. No me llamaron para esa foto tampoco”. “Cada uno mantiene los tiempos como considera. Yo creo que el momento de presentar una candidatura es cuando se convoca el congreso y efectivamente lo que tenemos es que tener un partido fuerte, unido y renovado con ilusión. Eso es lo que yo estoy buscando; pero creo que esa unión debe hacerse de abajo a arriba y no de arriba a abajo. Yo empecé hablando con la militancia, que es la que me hará tomar una decisión. Creo que ellos han empezado por una unión desde arriba”, zanja Fernández-Tapias.