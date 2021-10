Sus alumnos lo definían como un “referente”, “su amigo”, “alguien en quien confiar” y fue estas circunstancias las que Segundo C. aprovechó para cometer tocamientos a los menores mientras dormían y “satisfacer así su deseo sexual”. La situación dejó completamente “en shock” a los jóvenes, quienes no fueron capaces de reaccionar ni creer que su profesor “pudiera hacerles algo así”. Por estos hechos, que tuvieron lugar en 2019, la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha condenado al salesiano y profesor de Religión de Vigo, Segundo C. a 32 años y medio de prisión.

La sala lo ve responsable de hasta siete delitos de abuso sexual, tres de ellos continuados. Además, le impone el pago de una indemnización de 76.000 euros a las víctimas, pues entiende que “no cabe ninguna duda de que todas y cada una de ellas han sufrido un daño psicológico evidente”, así como la inhabilitación para cualquier profesión que conlleve contacto directo con menores de edad durante 31 años.

El tribunal asegura que el acusado aprovechó “la situación de superioridad derivada de su profesión”, de la confianza que los menores habían depositado en él y de la relación de amistad que les unía, “que iba más allá de la de profesor-alumno”, para realizarles tocamientos.

Los magistrados subrayan en la sentencia que la autoría del sospechoso queda sustentada por el testimonio de las víctimas de los abusos, quienes declararon que se quedaron “en shock” cuando les ocurrió, sin ser capaces de reaccionar porque no podían creer que el religioso pudiera hacerles algo así. Desgrana la Sala la evidencia en algunos menores de un sentimiento de culpa “por no haber sabido reaccionar” en el momento de los hechos.

Los hechos tuvieron lugar primero durante la excursión organizada por el Colegio Salesianos de Vigo para hacer el Camino de Santiago y en un campamento juvenil que tuvo lugar en Cambados.

Tal y como se recoge en el fallo, Segundo C. aprovechaba que los menores dormían en sus literas, para entrar en sus habitaciones y realizar los tocamientos. Los propios niños incluso decidieron juntar las literas “para evitar que Segundo circulase entre ellas”. Otro menor llegó a dormir con una almohada entre las piernas “a modo de precaución”.

Versión exculpatoria

En cuanto a la versión ofrecida por el salesiano vigués, entiende el tribunal que si bien un informe pericial descarta la presencia de rasgos psicopatológicos “incompatibles con un perfil de abusador”, esto no descarta que haya cometido los hechos. Todos los menores, a excepción de uno, fueron “capaces de abrir los ojos cuando sintieron que le tocaban los genitales” afirmando que esta persona era Segundo C., rechazando la segunda línea de defensa que ponía sobre la mesa la posibilidad de que el responsable de los abusos no fuese el religioso vigués.

Por todo ello, consideran probado que el condenado ejecutó actos sexuales sobre cada uno de los menores consistentes, en todos los casos, en tocamientos en los órganos genitales, normalmente por encima de la ropa, aunque, en alguna ocasión, también por debajo.

Contra la resolución de la Audiencia Provincial de Pontevedra cabe presentar recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.