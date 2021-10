El Muñeco de Nieve de la Navidad no acaba de encontrar su sitio en Vigo. Su primer 'desahucio' no será el último. Llegó en 2018 a la ciudad y se instaló en la privilegiada y céntrica calle Concepción Areal. Pero al año siguiente tuvo que hacer las maletas. La Noria Gigante ocupó su lugar. Lo 'acogieron' en Rosalía de Castro, donde estuvo en las dos últimas campañas de Navidad. Pero este año tendrá que volver a mudarse.

Según ha podio saber este periódico, los planes del Concello pasan por cambiar de nuevo la ubicación del Muñeco de Nieve. De hecho, está previsto que mañana comience a instalarse una vez que ya se ha colocado la gran Caja de Regalo de Gran Vía y la popular Bola de Navidad de Urzáiz. Su nueva ubicación obligará a cortar al tráfico buena parte de una céntrica calle de Vigo hasta enero.

¿En qué calle estará el Muñeco de Nieve?

El Muñeco de Nieve cambiará este año de ubicación, pero no se irá lejos. Según ha podido saber este periódico, el gigante adorno Navideño no se levantará en Rosalía de Castro. Tampoco en Concepción Areal. Será en el cruce de la calle Pontevedra con García Barbón. A la vuelta de la esquina de Rosalía de Castro.

Si no hay imprevistos, su instalación comenzará mañana y obligará a cortar el tráfico de la calle Pontevedra en el tramo entre García Barbón y Rosalía de Castro. Este tramo, ubicado entre la Escuela de Artes y Oficios y la sede de Abanca en Vigo, se cortará ya probablemente al tráfico hasta enero, una vez que se termine la campaña navideña.

¿Por qué se traslada?

Al igual que la Noria Gigante de la Navidad en Vigo obligó a trasladar el Muñeco de Nieve a Rosalía de Castro, ahora también serán atracciones navideñas las que han llevado a buscar una nueva ubicación a este adorno gigante.

Como avanzó este periódico, Rosalía de Castro se convertirá este año en un parque de atracciones de la Navidad. Se ubicará justo en el tramo de calle en el que el año pasado se instaló el Muñeco de Nieve, por eso ahora no tiene hueco. Será entre los números 6 y 18 de este vial.

En este tramo de Rosalía de Castro se instalarán este año las siguientes atracciones: