El veganismo triunfa en Vigo

Superaron todas las expectativas posibles. Y pese a que la climatología ayer no ayudó demasiado, no fue impedimento para constatar que el primer fin de semana vegano oficial en Galicia, ha sido todo un éxito. El pabellón de Ifevi se quedó pequeño para las más de 10.000 personas que visitaron la primera feria vegana en la comunidad. “Estamos encantadas y muy agradecidas por la acogida que ha tenido. Por las entradas reservadas ya sabíamos que iba a venir gente, pero nunca piensas que tanta”, señala Tamara Alonso, una de las organizadoras de la feria. Para las marcas que participaron –más de 120–, ha sido todo un reto y una oportunidad que no querían perderse. “Quiero mencionar la valentía de las organizadoras por haber creado este gran evento”, matizan desde Veggie Pita. Guakame, una de las grandes atracciones gastronómicas de la feria, concentró grandes colas para probar sus exquisitas hamburguesas. “Desde las 10 de la mañana han estado sin parar. Pero todo los stands han tenido mucha gente en estos dos días”, sostiene Tamara Alonso.

Agotando existencias

El perfil del visitante ha sido fundamentalmente joven, pero “también ha probado mucha gente mayor que normalmente es más reticente”. Los talleres de comida vegana han estado llenos y las actividades para los más pequeños han sido “un acierto”. Según los vendedores de los negocios veganos, la feria ha superado todas las expectativas en cuanto a ventas. “Hemos servido más de 4.000 cafés, de procedencia totalmente vegetal”, apuntan desde Café Donoso. “Ha superado con creces mi expectativa”, mantienen desde Veggie Pita. Incluso muchos expositores han tenido que reponer varias veces sus stocks por falta de existencias. “Muchos han trabajado toda la noche en sus obradores para tener mercancía para hoy”, destaca Tamara Alonso. La gran acogida que ha tenido esta edición, hace pensar a las organizadoras en la segunda, que previsiblemente se celebrará en mayo “en un pabellón más grande”.