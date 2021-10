La Navidad extiende sus tentáculos

El segundo corazón de la Navidad de Vigo se ubicará en la Praza Mestre Prudencio Rodríguez, cerca de la avenida de Castelao –entre los números 48 y 52, en el torreiro–. En este espacio, el Concello ha dado luz verde a la instalación de un circo tradicional navideño con exposición de dinosaurios y un parque lúdico-deportivo con 12 tipos de estructuras hinchables. Dos empresas se encargarán de dar vida a esta sede alternativa. Es una de las grandes novedades que traerá bajo el brazo la festividad que ha situado a Vigo en el mapa turístico invernal, al menos, de la península.

A falta de los últimos detalles para que se produzca la adjudicación, la firma Culturinvest, S.L. será la que se encargue de montar un circo tradicional de Navidad en Coia. Presumirá de una carpa circular calefactada de 30 metros de diámetro y 11 metros de pista-escenario. En su interior, 686 butacas. Al lado, tendrá otra carpa circular de 24 metros de diámetro en la que habrá un vestíbulo, cafetería-bar y photocall; y una tercera rectangular autoportante de 60x15 metros para acoger una exposición de dinosaurios.

El circo tradicional albergará un espectáculo con 6-8 sesiones diarias desde el 4 de diciembre hasta el 9 de enero. Ofrecerá diversas escenas relacionadas con la figura de Papá Noel, acompañadas de una amplia variedad de números circenses, seres mitológicos, magia, música en directo, jornadas de puertas abiertas al público familiar con talleres o charlas con artistas. Mientras, en la exposición de dinosaurios, habrá figuras a escala real, con réplicas de esqueletos, ambientación e información didáctica: los pases serán diarios y con una duración de una hora; el aforo, de 100 personas.

La empresa Aunar Group 2009, S.L., con la adjudicación pendiente, será la que instale el parque lúdico-deportivo en la Praza Mestre Prudencio Rodríguez. Cubierto por una carpa, dará cobijo a una docena de tipos de estructuras hinchables de vinilo de alta resistencia, de diversa dificultad y dedicadas al público familiar. Sus dimensiones: 28x23,8x6,4 metros. El aforo máximo será de 150 personas. A mayores, incorporará un espacio con juegos interactivos, proyector y pantalla de 9x3 metros, escenario con presencia de Papá Noel y atracciones hinchables de uso libre –canastas y portería–.

Porta do Sol:carrusel clásico

Porta do Sol:

Porta do Sol:carrusel clásico

En Rosalía de Castro, se ubicará otra de las novedades de esta edición de la Navidad. La Agrupación de Empresarios en la Organización de Eventos, Ferias y Mercados (CAM) –los mismos que gestionarán el Cíes Market, la noria o el tobogán de nieve y que lanzaron con polémica una web de la Navidad en Vigo– cuenta ya con el visto bueno del Concello -pendiente la adjudicación- para colocar entre los números 6 y 18 –el primer tramo de la calle más próximo a la Alameda, en el que se instaló el año pasado el gran muñeco de nieve– un simulador virtual con animaciones navideñas con capacidad para 12 participantes por sesión, un tren clásico de trineos sobre raíles, una atracción con temática del popular Mario Bros. y una atracción de caída libre. Esta firma prevé, a su vez, la instalación de un árbol de Navidad de 10 metros de altura coronado por una estrella fugaz en 3D de 5x1,7 metros y la realización de actividades de animación sociocultural.

Todas estas novedades se suman al grupo de clásicos de la Navidad de Vigo, en el que destaca sobremanera la noria gigante, que, tras un año de ausencia por motivos relacionados con la pandemia del COVID-19, volverá a girar en la Alameda, donde se colocarán, de nuevo, numerosas atracciones, así como el mercado. Otro estreno: en los jardines Eugenio González de Haz, ubicados frente a la Comandancia Naval, se instalará un tobogán de nieve artificial por el que pequeños y mayores podrán lanzarse sobre trineos. Sus medidas, según la oferta presentada por la empresa, serán de 50 metros de largo, 30 de ancho y 12 de alto.

La Navidad olívica también se respirará en la peatonal de O Calvario, que dará hueco al mercado tradicional; en Samil, donde habrá una pista de patinaje sobre hielo y un circuito de karts; en Porta do Sol –un carrusel clásico–; o en la explanada del Náutico –una pista de patinaje sobre hielo–. Otro modo de disfrutarla: en el tren turístico.

Las cifras de la Navidad de Vigo, un año más, son de récord. Según ha repetido en numerosas ocasiones el alcalde, Abel Caballero, 11 millones de luces led guiarán a vigueses y turistas por las calles de la ciudad, que serán decoradas con un millar de árboles y más de 3.000 motivos navideños.

Las razones por las que no habrá montaña rusa

La Navidad en Vigo 2021 no llegará a todas las zonas de la ciudad previstas por el Concello olívico. O, al menos, con la intensidad que pretendía. El concurso para explotar espacios públicos con atracciones navideñas en diferentes puntos de la ciudad se lanzó en junio de este mismo año. Salieron a concurso 17 lotes por zonas, pero siete de ellos han quedado desiertos al no haberse presentado ninguna empresa.

En dos casos, el gobierno local precisó qué prefería para cada zona: un tiovivo-carrusel clásico en la Praza da Independencia y un tren infantil en la cubierta del mercado de O Progreso. Para el resto, lanzó una propuesta común a las posibles candidatas: presentar “proyectos de actividades recreativas, preferiblemente de carácter innovador”. En este último grupo, estaban Teis –Toural de Abaixo y Praza do Mercado–, Bouzas –Alameda Suárez Llanos–, As Travesas –Praza Xuíz Orencio Pérez González, al lado del edificio de los juzgados de la calle Lalín–, Casco Vello –Praza do Berbés– y Praza Elíptica.

En el de la Praza de Portugal, fue descartada la única propuesta: la empresa aspirante quería levantar una montaña rusa –además de atracciones infantiles–. El gobierno municipal echó abajo la idea por su incidencia, falta de integración en el entorno residencial y de relación con la Navidad, o la posible generación de ruido.