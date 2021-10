El traslado de la judicatura para la Ciudad de la Justicia –en el antiguo Hospital Xeral– no dejará abandonados a los actuales edificios de calle Lalín. Si primero fue el anuncio de convertir el inmueble de la Audiencia Provincial en un Centro de Salud Integrado (CIS), al edificio más antiguo también se le dotará de un nuevo uso. Y es que la Xunta invertirá casi siete millones de euros para su transformación en un gran centro sociocultural de Vigo, donde tendrán cabida un centenar de asociaciones sociales y culturales del municipio.

Así lo explicó ayer la delegada territorial de la Xunta en Vigo, Marta Fernández-Tapias, ante la demanda de peticiones que le hicieron llegar desde numerosos colectivos de la ciudad. “Son muchos los que buscan espacios para reuniones, para juntarse e incluso pueden surgir sinergias en común entre las diferentes asociaciones”, aseveró la delegada. De este modo, toda vez que se complete el traslado previsto la Cidade da Xustiza, comenzarán las obras de remodelación del edificio. Cerca de 7.000 metros cuadrados de superficie que se pondrán a disposición de las asociaciones y entidades sociales de Vigo bajo el único requisito, señaló Fernández-Tapias, de que “los colectivos interesados realmente lo necesiten y lo vayan a utilizar”. “Los colectivos podrán hallar aquí un espacio individual y sobre todo, público. La asignación será como una cesión”, precisó Tapias.

El nuevo edificio se convertirá en un referente del asociacionismo vigués con cerca de un centenar de locales disponibles, zonas comunes, salas polivalentes y un gran salón de actos.

La previsión es sacar a licitación la redacción del proyecto básico y de ejecución de las obras en cuanto concluya la mudanza a la Ciudad de la Justicia con el objetivo de que las obras se inicien ya el próximo año y finalicen en el 2023. Los presupuestos autonómicos ya tienen consignados 3 millones de euros para el proyecto. En todo caso, Fernández-Tapias mostró cierta prudencia respecto a unos plazos que están condicionados por este final de la obra de la Cidade da Xustiza, el traslado completo de todas las dependencias judiciales y la licencia de ocupación por parte del Ayuntamiento.

Además de las actuaciones precisas en lo que se refiere a carpintería, revestimientos, acabados e instalaciones, se llevará a cabo una intervención en la envolvente del edificio que permitirá mejorar su eficiencia y reducir la demanda energética.

Esta actuación se une a la proyectada en el edificio más nuevo de los juzgados, que actualmente acoge las secciones de la Audiencia Provincial y las salas penales, que cambiará de uso para acoger el nuevo centro de salud Olimpia Valencia, con 90 profesionales que darán servicio a los 15.000 usuarios adscritos al centro de salud de López Mora, obsoleto y para “oxigenar” el Pintor Colmeiro o el Nicolás Peña trasladando servicios que necesitan mejorar sus condiciones, como el de la matrona. Incorporará otros como fisioterapia, farmacia o salud bucodental, de los que se podrán beneficiar los 42.000 ciudadanos vinculados a ellos. También contará con cirugía menor y ecografía.

Si bien inicialmente la Xunta proyecto para el edificio viejo de calle Lalín un instituto, debido a la saturación de los centros educativos de As Travesas, esta iniciativa no salió adelante por no cumplir con las exigencias de Educación en cuanto a su arquitectura.