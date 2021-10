“Sobrepeso, sedentarismo y alcohol son factores de riesgo evitables en cáncer de mama”

“Está estimado que el 25% de casos se podría prevenir”

En el Día Mundial del Cáncer de Mama ofreció ayer una charla en El Corte Inglés, en colaboración con la Asociación Española contra el Cáncer Vigo, sobre la importancia de la investigación y el diagnóstico precoz del tumor más frecuente en las mujeres occidentales.

–El título de la charla es ”Una de cada ocho mujeres tiene cáncer de mama. ¿Me va a pasar a mí?” ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta?

–Es posible. Hay cosas que podemos hacer que aumentan ese riesgo y otras que nos lo pueden disminuir. Quizá lo que tenemos que hacer es todo lo posible para que no nos ocurra, pero si nos ocurriese, estar preparadas y saber que no es una catástrofe.

–¿Hasta qué punto es prevenible?

–En realidad, el riesgo de padecer cáncer es inherente a la vida. Basta con que nazcamos, con que haya vida, para que tengamos riesgo de desarrollar un tumor. Conforme cumplimos años, más riesgo. Y si hacemos o evitamos cosas, podemos aumentarlo o disminuirlo. La OMS dice que, en todo el mundo, se identifican alrededor de un 40% de casos en los que, evitando agentes medioambientales –lo que comemos, lo que bebemos, lo que respiramos, cómo nos movemos, cómo nos relacionamos con nuestro medioambiente...– de alto impacto se podrían evitar. ¿Qué 40%? Eso es lo malo: no podemos identificarlo. Aunque lo hagamos todo bien, sí disminuimos nuestro riesgo, pero no hay una prevención absoluta al 100%. En el caso del cáncer del mama los factores de riesgo no son tan claros como en otros tumores. En el de pulmón todo el mundo conoce la asociación con el hábito de fumar. En mama son muchos menos los factores que se pueden corregir o modular. Lo que está estimado es que el 25% sí que dependería de factores de riesgo fácilmente evitables. Los de alto impacto son el sobrepeso, el sedentarismo y el consumo de alcohol.

–En consumo de alcohol, ¿de qué proporciones hablamos?

–No hay ninguna dosis que se pueda calificar como segura. Una unidad de bebida al día, el equivalente a un centilitro de vino, ya es un consumo que incrementa el riesgo. Y un alcohol, de una graduación u otra, no es mejor que otro.

–Expertos señalan que cada vez hay más casos de cáncer de mama en pacientes jóvenes. ¿Lo han percibido en Vigo? ¿Saben por qué pasa?

–Tenemos un problema para hacer esas afirmaciones porque carecemos de registros de cáncer históricos. Nos tenemos que guiar por nuestras percepciones y pueden ser engañosas. Desde 2010-2011, en el Área Sanitaria de Vigo tenemos registro de los que tratamos nosotros y sí que a largo plazo nos puede dar ese dato. No es extraño que eso ocurra porque algunos de los factores de riesgo poco evitables o modificables son la menarquia más precoz, que sí que se ha adelantado; la menopausia tardía, que también parece retrasarse; la edad a la que se tiene un primer hijo, que es un factor protector por debajo de los 20 años y, con la actual situación socioeconómica, eso es algo anecdótico; y la lactancia prolongada, que con las políticas de protección a la infancia y la maternidad, quizá volvamos a verla, pero en las últimas décadas ha sido imposible desarrollar una actividad laboral normal y mantenerla para hasta protectora que son, al menos, seis meses. Si tenemos casos más jóvenes, lo sabremos quizás en una década, pero es plausible.

–¿Y un aumento de casos?

–Sí, pero es lógico porque el cáncer fundamentalmente es una enfermedad que surge con la edad. Las células envejecen de dos maneras: o desaparecen y surgen las enfermedades neurodegenerativas –alzhéimer, artrosis, cardiopatías...– o pierden mecanismos de regulación y surgen las neoplasias. Hay un aumento de incidencia que es real, por la edad, y otro que es espurio y depende del diagnóstico porque filiamos más y mejor las causas del fin de la vida. Cuando reconstruimos historias antiguas en la Unidad de Cáncer Hereditario de Oncología, es muy frecuente que sobre pacientes fallecidos antes del año 2000 nos digan “murió de la edad”. Ahora tendemos a diagnosticar aunque no haya una perspectiva terapéutica, a poner exactamente la causa.

–Galicia es la segunda comunidad con más cáncer de mama: 81 diagnósticos por cien mil habitantes. ¿Por qué?

–Tiene varias explicaciones, pero probablemente porque somos una de las comunidades con más esperanza de vida saludable, principalmente, en las mujeres. No hay ningúnfactor de riesgo especial.