Vialia, el paraíso para los perros

“Los peludos son bienvenidos, y durante estos primeros días de apertura podemos ver a mucha gente que viene al centro comercial con sus mascotas”, explican desde Vialia. Las únicas reglas son las que rigen en la propia ordenanza municipal de animales de compañía de Vigo: los perros no pueden ir sueltos (los dueños los deben llevar siempre con correa) y los potencialmente peligrosos tienen que llevar bozal. Y obviamente, se apela a la responsabilidad de los dueños. Pero más allá de esas pautas básicas no hay ninguna restricción.

La posibilidad de que los peludos entren en las distintas tiendas del centro comercial, no obstante, es decisión obviamente de las direcciones de estos establecimientos. Son varios ya los que se han sumado como espacios amigables con los animales, y por ejemplo toda la zona de restauración exterior permite la entrada de mascotas. De esta forma estos locales hosteleros se suman a las decenas que en los últimos tiempos han anunciado que permiten la entrada de perros y otras mascotas ante la importante demanda social existente en este sentido.

No obstante, la propuesta de Vialia es completamente innovadora en los centros comerciales de la ciudad. Y es que en el Gran Vía, por ejemplo, no se permite a los clientes entrar con sus mascotas. En otros complejos como A Laxe y el centro comercial Travesía, solo se autoriza si el perro tiene un tamaño pequeño y el dueño lo puede llevar en un transportín o “en el colo”, es decir, en brazos de sus dueños, pero no pueden en todo caso caminar por el suelo.

“Es de agradecer que permitan que accedamos con nuestro perro, porque muchos no tenemos la posibilidad de dejarlos solo en donde vivimos”, explica Manuel Domínguez, un joven que reside con su mascota en un “minipiso” en el entorno de Vía Norte.

Cada vez son más los negocios que declarados como dog-friendly, conscientes de la importancia que tienen sus mascotas para muchos clientes. Según el registro que manejan desde la página web srperro.com, hay 104 locales en la ciudad que permiten la entrada de perros. Entre ellos se encuentran desde hoteles hasta restaurantes, cafeterías, ferreterías, mercerías, corredurías de seguros, tiendas de ropa, agencias de viajes, ópticas, museos o peluquerías, entre muchas otras, a los que hay que añadir las playas de A Calzoa y Foz, los dos arenales que permiten el acceso de perros durante el verano y todo el año.

Precisamente los establecimientos que no ponen trabas a la entrada de animales deben tener en un lugar visible de su entrada un cartel que lo identifique como dog-friendly, es decir, local amigo de los perros y al que por tanto los dueños pueden acceder con sus mascotas.

El nuevo centro comercial ya superó las 700.000 visitas

El centro comercial Vialia de Vigo ha sobrepasado las 700 mil visitas desde su apertura el pasado 30 de septiembre y se ha convertido así en un referente de ocio y compras para los vigueses y visitantes de la ciudad olívica. Además, el centro comercial gestionado por Nhood España, continúa incorporando nuevas enseñas a su oferta comercial. Ayer fue el turno del Restaurante Centeno del chef con una estrella Michelín Rafa Centeno quien abrió sus puertas oficialmente. En los últimos días también han ido abriendo sus puertas nuevas tiendas.