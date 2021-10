¡Stella Maris, poesía multilingüe!

Manu Rojo, madrileño de 20 años trompetista y clarinetista y ahora estudiante de producción tras pasar por Vigo. Octavo de nuestros Retratos Augustos del fotógrafo vigués Augusto Rodríguez.. Si tuviera que elegir dos conceptos claves en su desarrollo personal, emocional y laboral serían jazz y viajar. El jazz lo conecta con la creatividad y con su necesidad de emprender proyectos; viajar va enlazado con abrir la mente, descubrir y mostrar al mundo lo que haces. Durante once años tuvo la oportunidad de cruzarse semanalmente con uno de los arquitectos de su vida, Juan Luis Ramírez, cuyas clases concentraban una atmósfera de valores, musicalidad y expresión asombrosa. El clarinete le dejó conectar con el más allá, y el saxofón fue otra herramienta más en este proceso. Encontrarse en su camino con figuras tan inspiradoras como Chick Corea o Jorge Pardo le hicieron despertar sueños y decidirse por una profesión tan vocacional como es la producción y gestión cultural. Desde rodajes de cine, podcast de radio a producir conciertos y eventos. Valora las oportunidades y las ofrece siempre y cuando puede a los que le rodean. Ese es, más o menos, Manu Rojo, ahora en Barcelona pero con Vigo en su memoria.

¡Voto a bríos, Manolo Janeiro, qué gustosa la cena del jueves noche en el Othilio! Intachable esa merluza hervida bien guarnicionada y su antesala de croquetas pero sobre todo el reencuentro de dos conmilitones, supervivientes del 51 con no pocos caídos en combate en los alrededores generacionales. ¡Cáspita, qué rica memoria me vino de ti como diseñador gráfico, como escritor y como educador (por no hablar de otras cosas) desde aquellos años 70 en que te conocí con Armando Guerra! No nos faltó de qué hablar con tanta cosa vivida, tus innumerables colecciones y cubiertas de libros, tus obras poéticas que en su mayoría yo fui reseñando, hasta esta última que quedó hace días finalista en el Loewe entre 2.773 originales. Y ahí, en tu hermoso escondrijo de Gondomar, sé que escribes a diario, se publique o no, y que acabas de terminar otro poemario, “Alfabeto griego”, un libro de cuentos, “Nuevos cuentos tradicionales” y una novela de autoficción con personajes que conocemos todos. ¡No suffficit orbis, Manolo!

¡Pardiez, Stella Maris, cariño mío! ¿Que fiebre os ha dado, qué poético aliento sopla entre los vigueses que no paráis de conspirar con la palabra? Manolo Janeiro acaba de ser finalista del premio Loewe, Marcos de la Fuente acaba de celebrar en Vigo la XI edición del Kerouac de poesía y poco después un espectáculo multimedia de poesía y música en el mastodóntico Vialia y tú organizas con el Equipo de Dinamización da Lingua Galega un Recial Poético Plurilingüe en el que intervendrán Cris Amoedo,tú misma en cuerpo y alma, Elisabeth Oliveira, Nila Pousa, Maribel G. Muñox, Francesca da Silva, Karin Monteiro y Alicia Savaxe.. Y es que allí se oirán poemas en latín, francés, inglés, japonés, gallego... y será el jueves 21, a las 19.30 en la Escuela Oficial de Idiomas, (Martínez Garrido 17) con inscripción previa. Recuerdo, Stella, aquel poemario que te presenté, “Alma acróbata” y desde entonces sigues en el apostolado de la palabra, así como lo hace del mar una ong con tu nombre.