Alumnos y dirección de la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación han acordado retrasar su fiesta patronal al próximo año, probablemente a la primavera. El apremio de fechas, lo normal es que se empiece a planificar desde el curso anterior, algo imposible con la pandemia, y también las incógnitas que todavía existen sobre eventos con aglomeración de asistentes les han hecho desistir de celebrarla en el primer cuatrimestre.

“No habrá fiesta, como mínimo, hasta 2022. Buscaremos una fecha con el mejor tiempo posible, pero todavía no está decidida. Ahora mismo, aunque la situación sanitaria ha mejorado, no es el momento porque el marco normativo establece medidas para un evento masivo como es San Teleco que se escapa de los medios humanos y materiales que tenemos. No es técnicamente viable”, explica Alfredo López, integrante de la delegación de alumnos.

San Teleco es la primera fiesta del calendario estudiantil de la UVigo y la más multitudinaria junto con San Pepe. Y lo habitual es que se celebre en torno al 30 de septiembre, día de San Gabriel, patrón de los ingenieros de telecomunicación.

La pandemia ya obligó a cancelarla el año pasado, pero los alumnos lo llevan con resignación. “De primeras mucha gente se llevó una decepción porque hay muchas ganas. Pero al explicarles la situación todo el mundo lo entiende y es algo que se agradece. Aunque nos gustaría a todos empezar a celebrar cosas ya, inevitablemente tenemos que tener en cuenta que no puede ser y que lo apropiado es ser pacientes”, apunta Alfredo López.

Desde la delegación sí se plantean organizar algún torneo deportivo para matar el gusanillo: “Estamos trabajando en qué cosas podemos organizar a lo largo del curso. El objetivo de San Teleco es el de generar escuela, comunidad, y queremos potenciar esto igualmente. Pero nos está llevando más tiempo de lo habitual porque lo normal es que en abril ya empecemos a organizar la fiesta del siguiente curso y este año empezamos cuando arrancaron las clases en septiembre. Todavía nos queda alguna conversación con el Rectorado y va todo un poco más despacio de lo habitual”.