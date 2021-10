El tsunami de las series, a debate

No sorprende en absoluto el interés que despertó hace unos días la charla-coloquio de Claudio Sánchez de la Nieta sobre el “tsunami” de las series de televisión. Se trata de un fenómeno social que no para de crecer. Entre otros, escucharon con gran atención al experto en series afincado en Vigo el notario José Luis Prieto –que dio fe de la preocupación de muchos padres por lo que ven sus hijos–, la presidenta de ‘Stella Maris’ Mariel Larriba, el diseñador industrial y escritor Antonio Monturiol, jóvenes profesionales de la televisión como Gonzalo Celada, o el práctico del Puerto de Vigo Juan Vilches. El acto, celebrado en la Escuela Municipal de Artes y Oficios, estaba organizado por iCmedia Galicia, la asociación de usuarios de los medios que ahora preside el periodista José Ángel Otero Ricart.

Te dejo, dieta, pero volveré

Aproveché que todo el mundo se va de puente para no hacer puente, lo cual me viene, además, al pelo para alterar una dieta que por vez primera en mi larga vida, estoy estrenando. No fue por razones de obesidad, ni de ácido úrico, colesterol o transaminas desbocadas, que han vuelto a la normalidad hace años a causa de mi vida retirada del mundo, demonio y casi la carne. No fue por prescripción médica, no, sino conyugal.Mi amada mujer me sugirió emprender en común una acción terapéutica por si acaso del cuerpo, al que le hemos dado siempre lo que pide, y que me parta un rayo si miento: llevo diez días sin ingerir una gota de alcohol, ni grasas, ni fritos, ni pan... aunque con una dieta inteligente, sin pasar hambre. Hoy la rompo para celebrar el Día de la Hispanidad (mal que le pese al tontolaba que preside México) co una fondue. Mañana también, por culpa de mis amigos Fernando Bartolomé y José María Peláez, que me van a llevar a comer a Brasil pero en el Zebú, ahí en Areal, 18, que es la otra apuesta de Fernando Machado, el de La Hacienda de Machado en Samil. El jueves sigo sin dieta porque me espera Manolo Janeiro en el Othilio y el viernes porque es viernes y quedé con Maribel y Nemesio Barxa enel Compostela. Ya volveré, dieta, te lo juro. Me gustas pero no para toda la vida.

Y dos cursos de yoga

No voy a ocultar que, enterado de que por fin había adoptado una política sanitaria para mi vida (no sabe que la rompo hoy), me llamó mi amigo de viejo Madhana Agulla, fundador del vigués Centro de Yoga Sananda y el más antiguo maestro de yoga de Galicia, a pesar de su juventud, Quiere que redondee mi puesta a punto con el yoga.Lo pensaré Madhana, te lo juro, por tu subdirectora, Bea García, pero, por de pronto, no puedo ir a ninguno de los dos cursos que tienes entre manos de los que os informo por si os interesa. Uno, el Curso de Instructores de Ashtanga Yoga, es para formar Profesores y dura 10 meses. El otro es un Intensivo de Ashtanga Yoga que llevarán a cabo el sábado 23 y está abierto a todos aquellos que ya practiquen este estilo de Yoga, siendo el horario de 11 a 13.30. Yo, si acaso, iría al de Asthanga normal de los miércoles y viernes. Madhana me habla de las grandes posibilidades de vigor y energía que genera y, la magnífica puesta a punto tanto a nivel físico como mental. Sí, pero bastante tengo ya con la dieta y romperla. Lo cuento por si os interesa a alguno de vosotros, siempre que cumpláis con los requisiitos de experiencia mínima.