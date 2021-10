El Círculo Católico de Obreros tendrá una segunda vida con cuatro viviendas de lujo

“El resultado puede ser impresionante”, anticipa uno de los arquitectos

Más viviendas de la mano de la recuperación de espacios inutilizados en el corazón de la ciudad olívica. La Xerencia Municipal de Urbanismo ha otorgado la licencia para la ejecución de las obras de rehabilitación y ampliación de un solar vacío y dos edificios que se localizan en los números 18, 20 y 22 –el 18 es el Círculo Católico de Obreros, de 1904, que se le atribuye al arquitecto francés Michel Pacewicz desde hace décadas– de la céntrica calle Doutor Cadaval –en el cruce con López de Neira–, a escasos metros de Príncipe y de la delegación de Vigo del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG).

Con un presupuesto que asciende a 2.694.856,43 euros, la intención de la empresa Barcial Inversiones –cuyo consejero delegado es David Ramos Palmero, expresidente de Iberconsa– es alumbrar un conjunto edificatorio de 6.852,70 metros cuadrados (m2) de superficie total para albergar 15 viviendas, más de 80 plazas de garaje y locales comerciales con dos portales diferenciados. El proyecto aprobado por el Concello contempla la conservación de las fachadas de los dos edificios existentes –números 18 y 20–, manteniendo sus características esenciales para respetar la integración ambiental de los inmuebles en el entorno del Ensanche.

En el número 18 de Doutor Cadaval –la sede del Círculo Católico de Obreros–, la oficina de Urbanismo ha dado su visto bueno a la reestructuración de la totalidad del inmueble, con un vaciado interior y el mantenimiento de la fachada. El resultado: un edificio compuesto de tres plantas de sótano para garaje y trasteros –suman 1.218 metros cuadrados de superficie construida–, una planta baja con portal de acceso a las plantas de vivienda y local comercial –406 metros cuadrados–, una planta primera comercial unida a la planta inferior –330 metros cuadrados– y tres plantas de piso para cuatro viviendas de alto standing de más de 120 metros cuadrados –una de ellas será un dúplex con una gran terraza–. La última planta, bajo cubierta, suma una superficie construida total de 331 m2; las otras dos, 391 m2–.

Anexo a esta edificación, con acceso peatonal independiente, se mostrará el conjunto propuesto para los números 20 y 22 de Doutor Cadaval con una intervención única –3.785,70 metros cuadrados de superficie construida–. El número 22 se encuentra actualmente vacío: en esta zona, se encontrará la entrada a los garajes. En el 20, que se trata de un inmueble catalogado con nivel de protección ambiental, se pretende un vaciamiento interior manteniendo la fachada principal. De este ámbito, resultarán tres plantas de sótano para garaje y trasteros al servicio de los tres inmuebles agregados –1.566,9 metros cuadrados de superficie construida–, planta baja comercial –522,3 metros cuadrados– y tres plantas altas y bajo cubierta para un total de 11 viviendas –1.696,5 m2–: seis de más de 110 metros cuadrados, tres apartamentos con una habitación de unos 50 metros cuadrados y, en el ático, dos pisos de dos habitaciones con terrazas que superarán los 70 metros cuadrados.

A la hora de efectuar la intervención, se deberán atender los condicionantes impuestos por la Dirección Xeral do Patrimonio Cultural: recuperar la escalera existente del edificio situado en el número 18, manteniendo su posición; configurar la salida exterior de los conductos de ventilación en las cubiertas con chimeneas ejecutadas con fábrica de ladrillo, que se pintarán de color blanco o del mismo color que la fachada del número 18 o se revestirán con lámina de cinc; la apertura de las juntas de los muros de cantería para su saneamiento y posterior encintado se realizará de forma manual, evitando el uso de radiales; y el encintado de las juntas entre los perpiaños se efectuará con mortero de cal de una tonalidad similar a la del tipo de piedra de los paramentos.

Cambio de proyecto

Un primer proyecto contemplaba la reforma independiente del edificio que acogía la sede del Círculo Católico de Obreros, el número 18. Lo elaboró el estudio EAU Arquitectura para Dorio Y-3. Barcial Inversiones, con la propiedad del inmueble y del solar vacío, decidió coger el testigo y se hizo con el antiguo hogar del Círculo. Este cambio de manos se tradujo en una modificación de los planes, que pasaron a ser más conservadores, incluyendo una actuación conjunta.

Firman el proyecto que acaba de recibir el OK de Urbanismo para la rehabilitación y ampliación del solar vacío y los dos edificios los arquitectos Faustino Patiño Cambeiro y Juan Ignacio Prieto López, del estudio Prieto Patiño, que, junto con la arquitecta Estefanía Grandal Leirós, dieron vida a la multipremiada escuela infantil A Veigadaña, en Mos, que fue seleccionada en los Building of the Year –edificio del año, en inglés–, certamen organizado por una de las revistas con más prestigio y proyección en el gremio a nivel internacional, ArchDaily. Además de recibir el Premio gallego de arquitectura 2020, fue galardonada en los XVIII Premios COAG en la categoría de equipamiento y logró ser finalista en los prestigiosos Premios FAD.

“Es el proyecto más ambicioso al que nos hemos enfrentado en el estudio y el que más nos ilusiona. Se trata de la reforma de un edificio con mucha representación y creemos que el resultado final puede ser impresionante”, reconocía Faustino Patiño en una entrevista concedida a FARO a principios del pasado mes de marzo.

Inmuebles históricos

La recuperación de edificios históricos para generar viviendas es una de las tendencias con la huella más profunda en la ciudad olívica. El Círculo Católico de Obreros es un ejemplo. Hay muchos otros: en Alfonso XIII, se insuflará vida a los inmuebles que se yerguen en los números 4, 6 y 8 con la construcción de pisos de lujo. Mismo camino se prevé que siga el número 22 de la céntrica calle Colón, un edificio de Jenaro de la Fuente del año 1914. Otro: en el Ribas, en el cruce de Colón con Marqués de Valladares, se establecerá una promoción que alcanzará, junto con el solar anexo, los 39 apartamentos.