La historia de Hermitas en Vigo: con el mandilón y la escoba en mano... hasta los 87 años

“No podía seguir; no lo asimilo mucho. Ya no hay nadie que se jubile a esta edad”, destaca Hermitas en una entrevista que concede en su vivienda, ubicada, precisamente, en el 71 de la calle Urzáiz, acompañada por su hija Inés. Reconoce que su dedicación al trabajo no le permitió ni siquiera “ir un día al baile”. “No tuve ni un solo día de vacaciones. Ahora, que podría ir, ya no puedo ni levantar las piernas”, bromea. Pasa las horas “viendo la televisión y leyendo las noticias en papel de FARO DE VIGO”, que compra “a diario”. “Nunca dormía bien porque estaba pensando en lo que tenía que hacer al día siguiente. Siempre tenía la cabeza en mi trabajo. Era lo mío, tenía que hacerlo”, señala.

Antes de ser portera, engordó su currículo con empleos en distintos sectores. “Éramos nueve hermanos. Trabajamos mucho en la aldea: a los 6 años, ya andábamos con el ganado. También cavábamos mucho en el monte. Llegué a Vigo con 34 años, cuando me casé. Conocí a mi marido, que lijaba y barnizaba pisos, en Santiago. Yo servía comidas en un restaurante y atendía la pensión, con tres pisos y nueve camas por piso. Me acostaba a las 2 de la madrugada y me levantaba a las 6 para dar el desayuno a los obreros. Mi vida ha sido así. Nunca tuve un día libre”, indica.

Ya con su etapa como portera en el retrovisor, reconoce el esfuerzo que tuvo que realizar durante tantos años. “Como portera, sábados y domingos me dedicaba a limpiar las escaleras. Los otros días estaba en la portería. Iba de un edificio a otro. Aquí, no se movía nadie conmigo; los vecinos tuvieron lo que quisieron, pero me gustaba que no hubiera jaleos. Me levantaba a las 2 o a las 4 de la mañana para atender a los inquilinos: me llamaban, por ejemplo, porque se les iba la luz. Hice así siempre, hasta el último día. También ejercía de intermediaria cuando algún vecino se quejaba de que otros hacían mucho ruido”, recuerda.

Hermitas recuerda que, cuando los vecinos abandonaban algún piso, era ella la que se encargaba de limpiarlo, una tarea por la que no cobraba. “También llegué a gestionar los alquileres, compraba las bombillas de las escaleras y las colocaba, pagaba los productos de la limpieza… y siempre dejaba una bombona en las viviendas que quedaban vacías para los próximos inquilinos. Me llevaba bien con todos”, indica antes de reiterar que una de sus grandes preocupaciones era mantener la paz en los edificios: “No quería follones. Llamé a la policía por el comportamiento de algunos y eché a tres personas del número 71 y a otras tres del 73 porque se portaban mal. Al llegar, yo les explicaba las normas y, si no estaban conformes, que no entraran”.

El esmero que Hermitas ponía en su día a día y su forma de ser la ayudaban a crear vínculos de amistad con los vecinos, como indica su hija Inés, que se encargó de avisar a los inquilinos de la jubilación de su madre. “Todos la adoran. Los jóvenes la llaman abuela, no Hermitas”, apunta. Un ejemplo: fue invitada por unos vecinos al bautizo y a la primera comunión de su hija; otros le daban detalles para celebrar la Navidad, incluso una cesta. Y es que su predisposición a arrimar el hombro dejó huella en Urzáiz. El 71 y el 73 eran como sus hijos: ella se encargó de limpiarlos una vez acabadas las obras –con la ayuda de su hermana gemela, que vive en Santiago de Compostela– y fue de las primeras en entrar a vivir, “meses antes de que empezase a llegar gente”, cuando los trabajadores “todavía estaban dando los últimos retoques”.

“A las 8 de la mañana, ya estaba en la portería. Acababa a las 10 de la noche, pero, si faltaba alguien por recogerse, se quedaba más tiempo. Estaba pendiente por si a algún vecino le pasaba algo”, rememora Inés. “Soy una mujer responsable”, defiende Hermitas. Sus peores momentos como portera: cuando fallecía algún vecino: “Lo pasaba mal”.

Su actitud ejemplar no solo era aplaudida por los vecinos de los edificios, sino también por los locales del entorno, donde reconocen que es una mujer “excelente”. “Siempre estaba preocupada por que esta parte de la calle estuviera bien. Es muy servicial y trabajadora. Mucha gente habla bien de ella, la quieren mucho”, resumía una trabajadora del negocio en el que Hermitas compra un ejemplar de FARO DE VIGO cada día.

Un lunar en su despedida

Una vez jubilada, Hermitas deja de tener derecho a residir en su vivienda sin pagar alquiler. “Hasta ahora, pagaba los gastos. Costeé las ventanas y cambié el suelo del piso, pero, al acabar el contrato, tengo que abonar 400 euros mensuales en concepto de arrendamiento a los propietarios, que son mis exjefes, los hijos de los socios que promovieron los edificios. Las pensiones son bajísimas, a ver qué me queda”, finaliza.