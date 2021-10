Hace 130 años | 09-10-1891

Sin compradores

No se lograron vender la mayor parte de los inmuebles municipal que subastó el ayuntamiento con el objetivo de recaudar dinero y así aliviar la deficiente economía de sus arcas. La falta de recursos económicos era enorme y las deudas también. Se había tenido que recurrir a la Diputación de Pontevedra para aliviar la situación. Según informaba el Decano, en los próximos diez días se volverían a subastar la mayor parte de los inmuebles. Los responsables municipales no descartaban la opción de no ponerlos todos a la venta y negociar por otro lado con posibles compradores.

Iglesias muy sucias

La Comisión de Sanidad emitió un informe en el que alertaba de las numerosas deficiencias en algunas iglesias de la ciudad. Consideraba, según sus conclusiones, que estaban muy sucias. Incluso que podrían ser un foco de infección. Los responsables municipales tomaron nota de este informe e iniciaron el procedimiento para comunicarse con las autoridades eclesiásticas.

Hace 100 años | 09-10-1921

Detenidos varios ladrones

La Guardia Civil y la Policía Local procedieron a la detención de varias ladrones que se encontraban alojados en una pensión del centro de la ciudad. Estaban reclamados por los juzgados de algunos lugares de Galicia. Al parecer se trataba de una banda organizada que había asaltado varias joyerías. Las detenciones se produjeron también gracias a la colaboración ciudadana. Los responsables del hostal desconfiaron de los clientes y avisaron a las fuerzas de seguridad. El Decano informaba que no se había encontrado el supuesto botín de sus fechorías.

Clases especiales

La Asociación de Dependientes de Comercio organizó clases de aritmética aplicada y contabilidad para sus socios. Según anunció, los horarios serían compatibles con la jornada laboral. La entidad había desarrollado en los últimos dos años varios cursos de formación que habían tenido una gran aceptación. A lo alumnos no se les cobraba nada por asistir a los mismos.

Hace 50 años | 09-10-1971

320 millones, valor de la pesca

Los datos oficiales mostraban que se habían realizado transacciones en las lonjas de los puertos de la ría de Vigo por valor de 320 millones de pesetas en el mes de septiembre. Como era habitual, la más importante era la de Vigo. Las estadísticas también señalaban que se habían movilizado más de veinte toneladas de pescado. El puerto vigués se mantenía como una de las referencias para el resto de España. Una gran parte del pescado que pasaba por sus instalaciones era enviado a Madrid, tanto en tren, de forma mayoritaria, como en camión. Las ventas aumentaban en la época de Navidad.

Invasión de escolares ingleses

Vigo acogió en sus calles a 917 escolares ingleses, que viajaban en un gran buque. El Decano informaba de que era su último día de vacaciones. La presencia de los jóvenes causó una gran expectación en la ciudad. No era esta la primera vez que sucedía. Mientras tanto, la cantidad de turistas que llegaban por barco seguía aumentando.