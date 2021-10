La subida de la luz llega al pan de Vigo

El incremento irá aplicándose hasta finales de año

A la subida de la luz hay que sumar otros sobrecostes cuyo germen vuelve a ser el mismo: el incremento del precio de la electricidad. La harina ha aumentado hasta un 12%. Desde la Asociación Provincial de Panaderos y Pasteleros (Aproinppa), son conscientes de cómo se encuentra el sector desde las subidas tan potentes del gas, el gasóleo, pero sobre todo de la luz. “Hay que darse cuenta que toda la maquinaria que se utiliza para la producción del cereal y su posterior transformación depende directamente del consumo eléctrico”, señala Francisco Sánchez, presidente de Aproinppa. Muchas panaderías que tienen sus obradores tanto en el centro de Vigo como despachos en los alrededores saben que mucho tiempo más con los precios actuales no pueden aguantar. “En dos meses estaremos asfixiados”, reconocen. La mayoría están resistiéndose a incrementar el coste del pan, a expensas de que la clientela cambie de establecimiento a la hora de comprar su barra de pan diaria, para ahorrar unos céntimos. Pero la subida es inminente. “O eso, o en unos meses tendremos que cerrar. Es insostenible. Si yo tengo más gastos al mes, y vendo lo que vendo, no me va a quedar otra. Esperaré a ver la factura de este mes, hacer mis cálculos, y seguramente, en las próximas semanas tendré que subir los precios, sí”, indican desde la Panadería Travesía de Vigo.

Unos céntimos más

No obstante, hay obradores a los que la presión de los gastos les ha superado y ya están aplicando el incremento del precio del pan desde primeros de mes. “Esto nos está afectando mucho. He tenido que subir 5 céntimos para ayudar a paliar un poco los sobrecostes, sino es imposible”, añaden desde la Panadería Rosalía. La Asociación Provincial de Panaderos y Pasteleros (Aproinppa), está pendiente de la reunión que mantendrá la directiva para la actualización del convenio de este año, que regula las condiciones del sector y en la que la subida del pan será, sin duda, uno de los temas capitales. “Es que si de aquí a diciembre no se modifican los precios, muchos panaderos estarán bajo mínimos”, advierte Sánchez. En encarecimiento de las materias primas llega por duplicado al consumidor final que ve cómo la subida de la luz ha provocado el aumento del coste en la manufactura del trigo y la harina; para posteriormente ser replicado en la hogaza que cada día miles de personas se llevan a su casa. El temor es uno de los aspectos clave que paraliza a muchos pequeños autónomos a la hora de decidir si aplica la subida en el precio de las barras de pan. Un esfuerzo que califican como “necesario” ante lo que consideran una situación insostenible para el sector. “Cierto es que la competencia mayorista suele aprovecharse de momentos como estos para hacernos las cosas más difíciles. Habrá ofertas de 3 panes a un euro. Obviamente, la calidad es la que es. Pero es que la gran superficie o el pequeño comercio que vende de todo y tiene 20 barras a vender, siempre han estado ahí, así que temor, el justo”, comentan entre ellos, varios panaderos de la ciudad olívica.

La electricidad, sin límites

El precio medio diario de la electricidad en el mercado mayorista marcó este lunes el precio más alto desde que hay registros, retomando así la senda alcista tras las bajadas registradas el fin de semana. Subió, en concreto, este lunes un 67% respecto al registrado el domingo, hasta los 186,46 euros el megavatio hora (MWh), según los datos del operador de mercado eléctrico designado (OMIE). El precio más alto de este lunes se dio entre las 20.00 y las 21.00 horas, cuando alcanzó los 249 euros/MWh, mientras que el más bajo se ha registrado entre las 02.00 horas y las 03.00 horas, con 141,59 euros/MWh.

“Subiremos las tarifas lo mismo que los costes”

Panaderos y pasteleros se planean tomar estos días muchas decisiones, que de lo contrario, muchos de ellos pueden estar abocados al cierre. La subida de la energía ha provocado un alza en sus facturas inasumibles para muchos pequeños obradores, “hasta un 40%” más cara que hace unos meses. Utilizar los hornos a su máxima capacidad durante las primeras horas del día, para reducir el consumo de luz, implicaría no poder “ofrecer al cliente un pan recién hecho a lo largo de la jornada, con lo que le menguamos la calidad de nuestro producto”, destacan los artesanos del pan. De hecho, el pan recién hecho es uno de los mayores valores añadidos. De esta forma insisten que “subirán los precios lo que nos suban a nosotros los costes”. Adelantan que “podrán ceder un poco”, pero no mucho más porque los márgenes de beneficio se lo están comiendo las compañías eléctricas. Mucho se temen que la escalada en los precios de la tarifa eléctrica no va a cesar y que la solución a corto plazo será “difícil”.