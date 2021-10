El escarpado paseo de Antonio que acabó en el hospital

Al tomar la rampa de acceso a la acera, sufrió una caída, de alguna manera, anticipada. La rampa en cuestión se encuentra en mal estado, pero, sobre todo, lo que quiere es resaltar es su “inclinación, demasiado pronunciada hacia arriba”, por lo que es “prácticamente imposible subirla sin sufrir un percance”. Al intentar impulsarse hacia adelante con la parte superior del cuerpo como es habitual en este tipo de movimientos, “la subida tan exagerada no permitió que la silla motorizada alcanzase a superar la rampa”, y se cayó precipitadamente hasta quedarse inconsciente por unos minutos.

Trabas de la burocracia

Cuando la ambulancia llegó tuvieron que asistirle en el propio lugar porque había sufrido un grave golpe en la cabeza. “Estaba muy mareado y sangraba mucho. Me llevaron al Álvaro Cunqueiro y estuve allí hasta la noche, en observación. Este vecino quiere denunciar las trabas que se ha encontrado al intentar denunciar la situación. “De la policía me mandaron al Concello. La Policía del ayuntamiento me manda a la oficina de Registro. Después de media mañana en silla de ruedas por allí –prosigue– llego al Registro, y el funcionario me dice que necesito una cita para poner una reclamación, pero que hay mucha lista de espera. Desistí ya”, lamenta Antonio.

Las personas con movilidad reducida siguen teniendo muchos problemas en los accesos a muchos viales que, o bien no están adaptados a sus circunstancias, o se encuentran en mal estado, y pendientes de revisión por parte de las autoridades competentes en la materia. “Había tres testigos conmigo que vieron como era imposible subir esa rampa, y cómo después me caí y están dispuestas a declarar”. Antonio tiene claro que quiere seguir reivindicando su denuncia para “que no le pase a nadie más”.