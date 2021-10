Las unidades de cuidados intensivos, libres de COVID: “Esta vez sí creemos que ha acabado”

Desde el inicio de la pandemia, por los servicios de cuidados críticos del complejo de Beade han pasado 233 infectados con COVID. El 79% los han atendido en Medicina Intensiva –Anestesia dejó de llevarlos en sus salas de reanimación a partir de la tercera ola–. El martes dieron de alta al último y Ribera Povisa y Fátima llevan semanas sin ninguno.

“Ya pasamos por esta fase el año pasado”, recuerda la intensivista en referencia al verano de 2020, cuando la pandemia dio un respiro: en junio no les llegó ningún paciente infectado, en julio fueron dos y en agosto, solo uno. “Pero no estaba la gente vacunada”, subraya. Por eso no bajaron la guardia, se mantenían en alerta esperando a que la situación empeorara. Y lo hizo. En noviembre llegó a haber 26 contagiados en las UCIs viguesas y ya en febrero de este año, 29. En julio vivieron un pequeño oasis: 16 días de calma antes de la tormenta de la quinta ola. “Ya sabíamos que íbamos a subir, estábamos esperándolo”.

Pero el perfil ya había cambiado. Con el avance de la vacunación, “son pacientes más jóvenes”. “Fueron casi todos no vacunados”, señala. Sí persistió la existencia de factores de riesgo, principalmente, el sobrepeso. Como la ourensana de 24 años que falleció la semana pasada, que tenía enfermedad inmunológica de base, tuvieron pocos casos. Con la apertura de la unidad de cuidados respiratorios intermedios en planta COVID, a finales de 2020, también bajó el volumen de los que llegaban a UCI. Además, la doctora Vila destaca que su estancia media es menor y con menores complicaciones posteriores.

“El paciente con coronavirus es ya uno más, como un politraumatizado”

Aunque la intensivista ponía la fecha del 31 de diciembre como margen prudente para poder lanzar las campanas al vuelo, admite que sí creen que esto ha acabado. Entre otras cosas, por el descenso de la mortalidad y la gran experiencia adquirida en su manejo. “Son pacientes graves, pero no nos hacen temer por su vida”, destaca la doctora Vila y añade: “El paciente con COVID es ya uno más, como un politraumatizado”.

Y, en la UCI de Beade, “el semblante es otro”. “La gente está tranquila, más segura”, explica la doctora Vila que lo vincula también a la sensación en general de la población en la calle.

Para los profesionales despojarse de los EPIs ha sido un importante alivio. Cuando empezaron a usarlos en marzo de 2020, estaban “aterrados”. La jefa del servicio explica que no era tan problemático el momento de ponérselo como el de quitárselo. Una de las primeras medidas fue instalar espejos para poder verse en esta operación. “La primera ola fue terrorífica”, rememora y agrega: “Parece que pasó hace 30 años”. Fue cuando más pacientes llegó a haber en las UCIs viguesas, con 37 infectados en abril. Se unía al desconocimiento de la enfermedad y de cómo actuar.

La doctora Vila cuenta que le dio mucha importancia a la precocidad en los protocolos de desaislamiento –que a los 15 o 20 días no se considerase ya contagioso al paciente–. No tener que vestirse el EPI cada vez que se accede, con pantalla, gafas y traje, es “mucha ventaja”. “Es una liberación para el profesional”, pero también beneficia mucho al paciente que “sigue muy fastidiado” aunque negativice. ¿Por qué? Porque la primera recomendación era entrar en el box el menor número de veces para evitar el contagio. Y sacarse el EPI supone acabar con eso y tratarlos como al resto, poder estar más cerca.

En la actualidad tienen a dos pacientes que entraron por COVID hace más de un mes y ya negativizaron. Uno es derivado de Pontevedra. Alrededor del 9% de los contagiados que atendieron procedían del área ourensana –para donde son referencia en el uso de la técnica de oxigenación extracorpórea– o pontevedresa.

233 Críticos en Beade

De ellos, 187 fueron atendidos en la UCI por Medicina Intensiva desde el inicio de la pandemia. El resto los llevó Anestesia.

9% Procedentes de otras áreas

Una veintena de casos, alrededor del 9%, procedían de las áreas sanitarias de Pontevedra y Ourense.

Recuperar la UCI abierta

En la UCI del Cunqueiro empiezan a “pasar página”. De hecho, ayer celebraron una reunión para ello, para empezar a recuperar los proyectos que quedaron paralizados con la pandemia, como uno de desnutrición y otro del código de politraumatismo. También quieren recuperar los planes de humanización, por los que la UCI tenía las puertas abiertas a las visitas de los familiares hasta las 23 horas. Pero la doctora Vila lamenta que eso “va a costar”. “Hay que estar muy seguros y volver a aprender a trabajar con las familias dentro”.