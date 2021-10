Tienen cierta cara de felicidad, quizás porque están jubilados o quizás porque acaban de comer en el Vilarosa de Redondela. La foto la hizo Germán Cruces, fotógrafo de ríos y rías, también licenciado de Fenosa. Una gran parte se dedicaron al noble oficio de la enseñanza y todos se reúnen de vez en cuando aunque en esta ocasión la pandemia prolongó dos años el encuentro. Pero, antes o después, amigos. Hubo “xantar”, cánticos da terra y otros que surgieron en el camino.

El festival “Kerouac”, a punto

Lo suyo es, más que resistencia, resiliencia, capacidad para superar los obstáculos del camino. Hablo de Marcos de la Fuente y Vanesa Álvarez y de su Festival Kerouac de Vigo, trasplantado ya cada año a New York y México. Mañana y hasta el domingo, tendremos la 11 edición y es cierto lo que dice Marcos: resistir más de una década a crisis, pandemias y dificultades varias no es tarea fácil. El caso es que este fin de semana, Vigo estará graciosamente salpicado de poesía, música y perfomances en calles y escenarios diversos, y mañana viernes, de 19 a 20.30 h., en el museo Marco, veréis a Laura Sam, Tina Escaja y Oriana Méndez. El sábado, en la Taberna del Náutico, de 12 a 14.30. a “Le Voyeur”, Ronroneo, Iván Vergara y Montse Vilar. El domingo, de 12 a 14.30, será la escena poética viguesa la que viaje en el barco a las Cíes, con Graciela Baquero a la ida, y a la vuelta, con Desafiando sombras, colectivo de mujeres entre las que están Stella Maris, Alicia Savaxe, Cris Amoedo o Nila Alvarez. La representación americana llega este año con la poetisa y perfomer digital Tina Escaja, y de México llega Iván Vergara, desde Salamanca, Montse Vilar, desde Bilbao la murciana Laura Sam, desde Santiago Jacobo Varela con su Ronroneo... y detrás de cada uno todo un historial aquí imposible de desvelar.

De Dante a Curros Enríquez

¡Qué interesante también puede ser la charla que hoy jueves dará una voz tan preciada como la Xesús Alonso Montero, a las 19.30 en el Salón de Actos del MARCO! Solo el título es llamativo para cualquier lector sensible: ”Da Divina Comedia de Dante (século XIV) ó divino sainete de Curros Enríquez”, pero antes, lo es quien la imparte, Xesús, al que bien pudiera llamársele Crisóstomo (boca de oro) ¿Y por qué Dante? Pues porque organiza la Comisión Dante Alighieri de Vigo que preside Daniela Sarraíno y forma parte del programa “700 anni con Dante” que circula por ciudades diversas.

Unha ponte coa lusofonía

Ya véis que hoy esta sección no va de vinos ni de gastronómicas incursiones. No sexo ni rock and roll sino que vamos de ronda cultural. Y es que la remato con Unha ponte coa lusofonía, la programación cinematográfica que Abella Produccions trae al Instituto Camoes de Vigo,.Sabéis que es el equivalente para Portugal al Instituto Cervantes para España. Ya se proyectó la primera película el 24 de septiembre pero hay tres eventos más el 21 de octubre (cine portugués), 25 de noviembre (gallego) y 9 de diciembre, con cortos portugueses.A todo ello se suma la exposición de carteles de cineclubs de Brasil, Portugal y Galicia que llegará a Vigo y a la sede del Camoes (Plaza de Almeida), en diciembre. Queda dicho.