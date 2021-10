El entorno de Déborah espera que declare el principal sospechoso tras el informe forense

La lucha infatigable de la familia de Déborah Fernández-Cervera por evitar que su muerte acabe en el olvido –judicial– comienza a dar sus frutos. Desde hace varios años, no han dejado de ser ni por un minuto la voz que Déborah ya no podrá articular. Y lo han hecho a través de un potente campaña en la que solo reclaman Justicia para la joven viguesa. Su duro empeño, junto al de su equipo legal, motivó la reapertura de la causa en 2019 tras más de diez años de archivo provisional, la exhumación del cadáver para un nuevo análisis –en la primera autopsia no se realizaron pruebas clave como la extracción de los restos bajo las uñas– y ahora podría llegar otra diligencia clave.