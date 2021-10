Los concejales del grupo municipal del PP, Alfonso Marnotes y Jesús Marco, se reunieron con vecinos de A Guía para denunciar el abandono en que se encuentra esta zona emblemática de Vigo. “El gobierno local lleva años permitiendo esta situación. Un lugar abandonado y con basura por todas partes”, afirmó Alfonso Marnotes.

Uno de los vecinos, Cristian Fernández, explicó que “desde el inicio de la avenida de doña Fermina hasta la ermita, el acceso peatonal de tierra está inaccesible porque está repleto de socavones y desniveles. Hay que ir por la carretera con el peligro que eso conlleva, por ejemplo, las familias con carritos de bebés o personas con movilidad reducida”.

Además, lamenta que la ausencia de iluminación en todo el paseo. “Las farolas están tapadas por el ramaje de los árboles. Podríamos disfrutar de unas vistas de Vigo de 360 grados pero debido a que los árboles no se podan, no es posible. Hay una falta de mantenimiento del alcalde con pintadas en los muros, basura por todos lados, papeleras rotas, cableado visible, etc. Es un sitio emblemático por eso solicitamos una actuación inmediata al alcalde para poder disfrutar como se merece de este entorno”, añadió.

Por su parte, otra de las vecinas, Marga Oliveira, explicó que “vivo aquí desde los 6 años y mi vida está vinculada al Monte de A Guía. “Era un sitio maravilloso. Ahora está abandonado y cada vez está peor. Vienen los turistas y no hay baños, no hay cafetería y no hay vistas. Es una vergüenza para Vigo”, criticó.