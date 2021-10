El mejor orador de España estudia ingeniería en la Universidad de Vigo

Tranquilo en el fragor del debate, su naturalidad y habilidad para adaptarse fue elogiada, entre otras cualidades, por el jurado, Guillermo no pudo evitar rendirse a la emoción cuando recogió el premio de manos de Susanna Griso. “Me sorprendió. Fue un sueño lo que viví esos tres días y el premio me parecía inalcanzable. En ese momento, sentí el calor de todos los compañeros de las otras universidades y cuando me abracé a mi equipo me eché a llorar. No lo hubiese alcanzado sin ellos. Mi agradecimiento es para la organización, los patrocinadores y los compañeros”, aplaudía ayer.

Los equipos del torneo debatieron en torno a la pregunta “¿Está España preparándose para una digitalización sostenible social, ambiental y económicamente” y conocían la postura a defender, a favor o en contra, 5 minutos antes de cada batalla, lo que evidencia el alto grado de preparación exigida. Albert Rivera presidió el jurado, del que también formó parte la conocida periodista de Antena 3.

Guillermo (refutador) y su compañera Raquel Fernández, (introductora) se unieron hace un año a la Asociación de Debate Retórica y debutaron en mayo en un debate virtual de la LEDU centrado en las carreras STEM con un meritorio segundo puesto. Ellos y el presidente de la asociación y capitán del equipo, Santiago Janeiro, son los más veteranos. El equipo en Madrid lo completaban Martín Blanco (conclusor), que se estrenaba en una competición de este tipo junto con Laura Bacariza (documentación) y Begoña Rey (suplente). Todos ellos, alumnos de las escuelas de Industriales y Telecomunicación.

“El viernes no nos conocía nadie, pero quedamos primeros de grupo por delante de Málaga, Baleares y Salamanca, que después llegó a la final. Y el domingo no faltó nadie para felicitarnos. Más que ser rivales, se forma una familia de verdad. Se respira muy buen ambiente y el calor que recibimos siendo un equipo tan pequeño y humilde no se puede medir en cifras”, agradece Guillermo, que recibirá una beca para el Campus Internacional de Debate y Oratoria LEDU en la Universidad de Alcalá.

Santiago Janeiro y Andrea Noche, otra estudiante que ya no forma parte de la asociación, han sido los formadores del equipo vigués. Y cada uno de sus integrantes ha completado además su preparación de forma personal.

Guillermo y sus compañeros confían en que sus últimos éxitos ayuden a impulsar el debate dentro de la UVigo: “Yo no conocía este mundo y me ha fascinado. Disfruto muchísimo de cada parte, la preparación, el trabajo en equipo, conocer a gente en los torneos... Te ayuda para tu formación laboral, pero también en el ámbito personal. Es algo que se debería integrar en colegios e institutos y fomentarlo más en la universidad. Saber comunicarte en público es una herramienta imprescindible en la vida. Transmitir tus ideas sin dañar a nadie ayuda a que la sociedad no esté tan polarizada, sino fundamentada en la empatía y el respeto”.

Toda una lección de los jóvenes para la actual clase política: “Cuando estás debatiendo es un duelo y lo das todo, pero cuando acaba hay muy bien ambiente con el contrincante”.