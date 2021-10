El efecto Jorge Varela

Apostamos doble contra sencillo que hacía mucho tiempo que no se veía una reunión tan numerosa del mundo artístico. Artistas de muy variados medios y estilos, encuadrados en generaciones diferentes, que quizá solo coinciden en la fuerza de su creatividad, y en el carácter profundamente innovador de sus propuestas. Eso es lo que ocurrió en el Espacio de Arte STV (Sirvent, Gran Vía 129) durante la inauguración de la muestra de Jorge Varela, “Variaciones sobre la piedra fría”. Y en la foto no están artistas venidos de Ourense y A Coruña, que salieron antes de hacerla. Mucha capacidad de convocatoria tiene que tener este artista residente en Allariz, profesor de Bellas Artes ¡con bar propio!, para reunir a gente como la que veis. Isaac Pérez Vicente, Rosalía Pazo, Virginia Lorenzo (Joyas de la Raspa), Marta Becerro, Natalia Díaz Mella, Luis Sirvent (de la casa), al mismo Jorge Varela, Misha Bies, Marianela Álvarez, Manolo Rúa, Ángel Cerviño (comisario), Correa Corredoira, Jesús Valmaseda, Ángel Huete, Jorge Perianes, Nuria Carrera y Bosco Caride.

Los galaicoveganos, en ferial espera

Felicidades, Patricia Menéndez, Tamara Alonso y Ana Gontad (¡vaya, Ana! ¿tú también ahí, además del cine?) por lograr seguro que con mucho trabajo proponernos para dentro de unos días una cita tan interesante. Y es que se acerca el día 23 de octubre, en que Galicia, por medio de Vigo, estrenará la feria vegana –VeganaGal– que abarcará todo el fin de semana. Estarán ansiosos y expectantes los practicantes de esta “filosofía” alimentaria, que por fin verán concentradas en un solo espacio, el del IFEVI, toda una serie de propuestas en el ámbito de la alimentación y de la sostenibilidad. Pero no está pensada solo para ellos sino para satisfacer la curiosidad e información de todos nosotros, los que no hemos entrado en este mundo, que yo conozco en Vigo cada vez que voy a comer a casa de mis caras Ani Boado (fina estilista animalista) o a la de Tránsito Iglesias, que por cierto también expone con By Lola en la feria sus diseños para animales y con las que, cuando esta última diseñaba ropa para humanos, realizamos en el teatro –entonces Caixanova– aquel inolvidable desfile Transitus ad Delirium. Sé que en la feria habrá una zona de restauración vegana con foodtrucks, showcookings, charlas sobre sostenibilidad y zero waste, pero también juguetes sostenibles, ropa orgánica o cosmética. Allá iremos a aprender.

Animales, pero de Palma

Hacía tiempo que no veía a Belén Villar, la compañera de siempre de Lolo Picallo, el DJ en activo con más años de profesión en Vigo (unos 45, como yo en prensa). Belén es peluquera de oficio, simpática de carácter y animalista de actitud y por eso fue ella, quien, consciente de que en la Palma del volcán hay humanos pero también animales, inició una campaña para ayudar a estos últimos. Cuenta para ello con el apoyo logístico de la clínica veterinaria Quetzal y de AFOUTEZA Bombeiros. Belén se puso en contacto con la asociación protectora de Palma, Aanipal y lo que necesita no es comida sino transportines, pipetas, correas... En su peluquería, Sirope (Pizarro 25), en la clínica (Eduardo Iglesias, 25) están recogiendo material. Hay un correo asociacionaanipalgnail.com y un wassap 654734147.

A la venta los murales de Bao en Casa Gazpara

Yo correteé de niño por Constitución y Princesa y crecí con el Gazpara, el bar de Pepe, en mi paisaje infantil. En ese bar, siempre me llamaron la atención cinco cuadros murales de más de dos metros por casi tres, simpáticas escenas de marinero bebercio pintadas por Ernesto Bao sobre los años 30. Cerró Casa Gazpara y sé por Emilo Boullosa que los dueños quieren venderlos, pero no hallan por ahora comprador a pesar de ser piezas tan vinculadas con la memoria artística de Vigo. Me lo cuenta Boullosaque, con Rogelio Novoa, asesor fiscal de la familia, son los que saben de esto.