¿Cuándo comienza el periodo de exposición pública del PXOM vigués?

Caride expuso las líneas estratégicas del documento ante casi un centenar de promotores, arquitectos o ingenieros, representantes de parte de las fuerzas vivas de la ciudad que siguen al detalle la evolución de un escrito que marcará la hoja de ruta de la urbe hasta más allá del año 2040. Entre ellos, Javier Garrido, presidente de Aproin, que trasladó su voluntad de que el Plan Xeral sea “lo más claro posible y aporte seguridad jurídica”; y Alfonso Correa, coordinador del FUI del Círculo, que destacó el hito “necesario” que supuso la aprobación inicial del Plan Xeral a finales de agosto.

Precisamente, Caride aludió a esta validación en el pleno municipal para destacar que no se trata de un “punto final”, sino del comienzo de la “reflexión” una vez arranque el periodo de información pública, que, como subrayó, será de tres meses y no de dos, como establece la ley, para que “nadie se quede con dudas”. “Hemos tenido que preparar la documentación, los espacios y los equipos de personas que van a atender al público: a todo aquel que quiera consultar qué pasa con su parcela o qué condiciones tiene. Todo aquel que quiera presentar una alegación le invitamos a que lo haga; las alegaciones no son una pega para nosotros, sino una oportunidad para hacer una reflexión mejor y que el Plan tenga más consenso social”, argumentó.

La responsable de Urbanismo del Concello de Vigo concretó que se va a habilitar en la página web municipal la presentación de alegaciones online, se va a generar una duplicidad del registro de la Xerencia Municipal de Urbanismo en el auditorio Mar de Vigo, donde se hará la información pública, para que puedan tener acceso directo a registrar su alegación aquellos que quieren hacerlo, y se pondrá a disposición de los ciudadanos que tengan alguna consulta específica un teléfono para dar cita previa. “Además, tenemos la información colgada en internet desde antes de la aprobación inicial y estamos desarrollando un visor para que cualquiera teclee el número de catastro de su parcela y pueda saber dónde están los datos correspondientes en el Plan Xeral. Queremos que exista una información lo más transparente posible”, apostilló.

Durante la exposición, en la que puso en valor el esfuerzo del gobierno local para no paralizar la actividad dando vida al Instrumento de Ordenación Provisional (IOP) o a la conocida como Ley Vigo, la edila dejó claro que las modificaciones que registra el nuevo PXOM con respecto al de 2008, tumbado por la justicia, se deben, entre otros factores, a los cambios en el contexto legal, social, económico o medioambiental, marcado, en parte, por la irrupción del COVID.

Ordenación Provisional

Una parte de las dudas expuestas por los asistentes estaba relacionada con el IOP. Caride afirmó que está vigente hasta la aprobación definitiva del nuevo PXOM, que se prevé en 2023: “Solamente en aquellos casos en los que la ordenación provisional entra en contradicción con lo que recoge el nuevo Plan Xeral, se suspenden las licencias, es decir, cuando aparecen infraestructuras, dotaciones, zonas verdes o espacios libres, ya que son cuestiones de interés general. En el resto de casos, si existe un cambio en la clasificación de ese suelo, sigue vigente la ordenación provisional. Por ejemplo: tendremos que corregir el PXOM para que el suelo rústico de parcelas clasificadas hoy como suelo urbano que tengan licencia no entren en contradicción”.