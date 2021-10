La Xunta pide la cesión de dos pabellones del Ifevi para albergar citas deportivas

El Concello no ve con buenos ojos la intención del gobierno autonómico. Cree que no es el mejor lugar para dar luz a un espacio pensado para acoger espectáculos deportivos y critica que la Xunta, en su momento, no le concedió el permiso necesario para la ejecución de un pabellón en Matamá con un uso similar al que pretende el equipo de Alberto Núñez Feijóo: la idea de la entidad de la Praza do Rei era aplicar la conocida como Ley Vigo, pero obtuvo una respuesta negativa desde las oficinas de Santiago.

Obras de ampliación

La Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, pilotada por Ethel Vázquez, concreta que, actualmente, 35 personas trabajan “a pleno rendimiento” en los trabajos para la tan ansiada como demandada ampliación del Ifevi. Los operarios se encargaron la semana pasada de la instalación de conductos de ventilación en cerchas metálicas, crear conexiones de saneamiento bajo solera del núcleo existente de la ampliación, colocación de canal de hormigón para líneas eléctricas, relleno de tierras en zanjas de instalaciones u hormigonado de nudos en los encuentros entre pilares y vigas prefabricadas.

El objetivo de esta actuación es disponer de superficie expositiva que garantice la acogida de importantes eventos, como Conxemar, Navalia o Mindtech. El gobierno gallego dedica 7,6 millones de euros a unos trabajos que darán como resultado una nueva superficie construida de 6.500 metros cuadrados, de los que 5.500 son de ampliación –en la zona trasera del pabellón 3, que es el que, por su amplitud y características especiales de anchura y altura, mejor se adapta a los usos previstos– y 1.000, de reforma del edificio.