La nueva escuela infantil municipal en Camiño do Chouzo, en el entorno de la Praza da Industria, que sustituirá a la de Santa Marta –sus instalaciones, en el Casco Vello, serán demolidas en el marco de la urbanización del Barrio do Cura–, está un paso más cerca. El alcalde, Abel Caballero, confirmó que la Xunta de Galicia ya ha dado su OK al proyecto de construcción del centro, lo que le permite al Concello de Vigo iniciar la licitación. Según detalló el regidor, la escuela contará con entre 41 y 73 plazas, en función de los turnos de mañana y tarde, por lo que podrá dar servicio a entre 60 y 65 familias. “Estoy encantado”, apuntó.

Caballero subrayó que su intención es que la nueva escuela sea “pagada por Europa”, puesto que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno recoge en el punto 21 que se pueden dedicar recursos de la Unión Europea a la creación de plazas en escuelas infantiles con el fin de reducir desigualdades. “El Gobierno de España ya transfirió los fondos de escuelas infantiles a la Xunta, por lo que le solicitaremos que aplique los recursos de los Next Generation EU para construir esta escuela”, apostilló antes de señalar que el equipo local también remitirá la información al Gobierno para que sepa que “Vigo quiere que se asignen recursos a esta escuela con los fondos que la Xunta recibió” del Ejecutivo central llegados de Europa: “Solicitaremos que la Xunta aporte los fondos, veremos su disposición”.