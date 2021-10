Dos amigos circulan con su coche por una carretera en una zona rural de Vigo, y al tomar una curva a gran velocidad sufren un accidente. Y todo ha sido grabado. Pero el 'operador de cámara' no es un conductor o un testigo ajeno. Es el acompañante de la persona que lleva el volante el que se encarga de inmortalizar ese momento en vídeo.

Ocurrió a mediados del pasado mes de septiembre, o al menos esa fecha fue en la que uno de ellos compartió lo ocurrido en su perfil de 'Tik Tok', que además "adornó" con la canción interpretada por Charlie Grönvall, "I believe, i can fly", que traducido al castellano quiere decir "Creo que puedo volar". Parece que se tomaron con humor el episodio. Hasta tal punto lo hicieron que también compartieron el resultado del siniestro: las fotos de cómo quedó el coche, con las siglas 'RIP' -del epitafio latino 'Requiescat in pace', que significa 'Descanse en Paz'- sobreimpresionadas en la publicación. Ellos están bien... físicamente.