La Policía Local detuvo a un joven de 18 años, natural de Ceuta, como presunto autor de un delito de violencia de género después de que amenazase y agrediese a su ex pareja en la calle y golpease a un testigo que trató de mediar en la disputa. Según la ex pareja, no es la primera vez que suceden estos hechos, sino que es habitual que la insulte y amenace de muerte tanto a ella como a su familia.