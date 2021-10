Roban y destrozan las taquillas de los sanitarios del PAC de Vigo

El Punto de Atención Continuada (PAC) de Vigo, el servicio de urgencias extrahospitalarias que está ubicado en el antiguo Xeral, es el centro más expuesto a la tensión que se está viviendo en los últimos meses por el colapso de la Atención Primaria. Y es que hay que recordar que el PAC abre todos los días: de lunes a viernes desde las 15.00 hasta las ocho de la mañana y sábados y domingos las 24 horas. Y reciben a todos los pacientes que no son atendidos en los centros de salud por las importantes demoras en las citas o porque necesitan atención urgente fuera del horario de los ambulatorios. Es decir, en muchos casos atienden a usuarios “cabreados” por la situación actual derivada fundamentalmente de la pandemia y de la falta de personal en Atención Primaria y que está provocando episodios muy desagradables que está sufriendo el propio personal sanitario y de administración en sus propias carnes, con amenazas, agresiones verbales continuas y también físicas (recientemente un paciente lanzó una silla a una doctora), lo que lleva a los trabajadores a reclamar la presencia policial de forma muy habitual.

Pero si todo esto no fuera suficiente, la pasada madrugada, en torno a las 4.00 horas, el PAC sufrió un intento de robo. Aunque se desconocen quiénes son el o los responsables, las taquillas de los vestuarios, especialmente el femenino, aparecieron destrozadas, con todas las pertenencias de los trabajadores por el suelo. Fuentes del PAC confirman que no se llevaron nada de valor, y sospechan que lo que buscaban era dinero, mientras que en las taquillas de los vestuarios los sanitarios guardan especialmente ropa. Cuando una profesional bajó al vestuario y se dio cuenta de lo que había sucedido, llamó inmediatamente a la Policía, que se personó rápidamente en el PAC vigués, ubicado en la calle Pizarro.

El “cabreo” y la preocupación entre los profesionales del centro que trabajaron durante esta guardia es enorme. Porque se preguntan qué hubiera sucedido si uno de ellos hubiera bajado al vestuario mientras el ladrón estaba allí, posiblemente con alguna herramienta que utilizó para abrir las taquillas y con la que podría haber atacado a alguien. El problema, además, es que el PAC solo tiene cámaras en la entrada, pero no en el interior. Es decir, en el enorme pasillo en el que se ubican los vestuarios no hay ningún tipo de vigilancia, por lo que localizar al asaltante no es tarea fácil.

Por todo ello, desde el PAC vigués se reclama a la dirección del área sanitaria que tomen medidas urgentes para atajar este problema de inseguridad que vienen sufriendo especialmente en los últimos meses. Una de las propuestas es, por ejemplo, poner un guardia de seguridad en la puerta. Porque además el personal de administración no tiene la capacidad para controlar a la enorme cantidad de usuarios que entran en el centro, sobre todo los fines de semana.

El área, en nueva normalidad

Respecto a la situación de la pandemia, el área sanitaria de Vigo confirma la buena tendencia y ya ha bajado de los 25 nuevos casos por cien mil habitantes las dos últimas semanas, por lo que se sitúa en lo que se conoce ya como la nueva normalidad. La ciudad olívica todavía está en 31 casos a catorce días, por lo que no ha alcanzado todavía esa fase, pero se espera que en los próximos días lo haga.