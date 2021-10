El icono de la modernidad religiosa cumple medio siglo

Jaime Blanco descubrió la iglesia de forma casual a finales de los noventa y, con ella, al arquitecto que la diseñó: “Pasé por delante en coche y tuve que parar. Era mi cuarto año en la Escuela de A Coruña y nadie me había hablado nunca de él”. Aquel encuentro desembocaría en una estrecha relación de amistad con la familia y en una tesis cum laude en la Politécnica de Cataluña sobre la vigencia y el carácter ejemplar de la obra de Bar Bóo.

Titulado en Madrid en el 57 e influenciado por grandes maestros internacionales como Le Corbusier, Van der Rohe y Lloyd Wright, Bar Bóo regresó a Vigo y fue capaz de adaptar la modernidad a las tradiciones y necesidades de Galicia.

Diseñó viviendas y equipamientos públicos de uso sanitario, institucional o administrativo. El templo de Teis no fue su único proyecto de este tipo, pero sí “uno de los mejores y más conocidos ejemplos de arquitectura religiosa construidos en Vigo”. Así lo defiende Marta Vilas, autora de otra tesis cum laude en la Escuela de A Coruña sobre la arquitectura parroquial y el desarrollo urbano de la ciudad durante el siglo pasado. De hecho, la iglesia y la primera obra de Bar Bóo, el edificio Plastibar de Marqués de Valladares, están incluidos, junto a otros 11 inmuebles gallegos, en el catálogo de elementos más significativos de la arquitectura moderna en España elaborado por la Fundación DoCoMoMo e incorporado al Plan Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural del siglo XX.

La construcción de Nosa Señora das Neves se retrasó y entre el proyecto original, de 1962, y el definitivo, de 1968, tuvo lugar el Concilio Vaticano II, que revolucionó la concepción de los espacios religioso. Entre otras grandes novedades, el sacerdote dejó de oficiar de espaldas y el altar se separó de la pared del fondo. Y estos cambios incidieron todavía más en el carácter avanzado del diseño de Bar Bóo, cuyas vistas han quedado un poco desvirtuadas por la ausencia de la plaza originalmente prevista y nunca ejecutada.

Jaime Blanco recuerda además que el arquitecto, que no era “afín a lo religioso”, realizó el proyecto de forma gratuita. Un detalle que también pone en valor el actual párroco, Ramón Lera. “Es un gesto que habla de su gran talla humana. Lo convenció el doctor Cobas, con el que había coincidido en la universidad, y no quiso cobrar honorarios”, aplaude.

A punto de cumplir sus bodas de plata en la parroquia, el sacerdote también reivindica el valor del templo: “Siempre me encantó. Es una joya de la arquitectura moderna que no valoramos lo que se merece. Es una iglesia extraordinaria, especial. Todo el mundo se ve la cara, no el cogote, y desde el altar puedo observar el rostro de las personas sentadas en el último banco. Su misma concepción ayuda a la participación y a sentirse en familia. El presbiterio es como el centro de todas las miradas y la luz es maravillosa”.

El párroco, que ya ha informado a los vecinos del aniversario a través de una comunicación, recordará durante la misa de hoy los 50 años del templo y la valía de quién lo diseñó: “El año que viene la ciudad debería homenajear a Bar Bóo”.

"Para un arquitecto comprometido como él, una iglesia es un reto tremendo"

Su tesis y otra anterior de la historiadora del arte Alicia Garrido constituyen hasta el momento los trabajos más extensos sobre Bar Bóo. “Con los años será más valorado”, confía Blanco, arquitecto y profesor de la Politécnica de Cataluña. Para él, la iglesia de Teis es una obra “emblemática” y “muy representativa” del nuevo ciclo en la arquitectura religiosa que supuso el Concilio Vaticano II. “Se abandonan las formas historicistas y se crean nuevos espacios litúrgicos. Y este cambio profundo le ayudó a reformular su proyecto original. Bar Bóo se lo tomó muy en serio porque para un arquitecto comprometido con su profesión como él una iglesia es un reto tremendo”, subraya.

Blanco resalta la presencia de un trazado regulador, con el altar en el vértice de un triángulo equilátero, y a partir del que se crean una serie de relaciones geométricas que “determinan la posición exacta de cada elemento”.

“Parece una iglesia muy diferente a lo convencional, sin embargo, todos los elementos de la tradición están presentes, pero reinterpretados con un lenguaje absolutamente moderno. Diseñó todas las piezas del presbiterio, además de los confesionarios, los bancos, la pila bautismal y todas las luces. El templo tiene muchísimos simbolismos y una ausencia total de decoración, al menos, originalmente. El propio material y el tratamiento de la luz natural, que genera penumbras o focos muy intensos, cualifica los interiores”, comenta.

"Está poco alterada por intervenciones posteriores, lo que permite apreciarla tal y como la concibió su autor"

“Hay que destacar por poco frecuente que la iglesia se encuentra actualmente poco alterada por intervenciones posteriores, lo que permite apreciar el proyecto tal y como lo concibió su autor”, destaca la experta en arquitectura parroquial.

El diseño de Bar Bóo responde a una profunda investigación y el mismo arquitecto explica en sus escritos que todo el diseño surge en respuesta a las “funciones culturales “ que deben darse en cualquier templo “y no a prejuicios formales como es corriente”.

En su tesis doctoral, Vilas recuerda que, tras el Concilio, el autor “fundió la nave con el presbiterio para conseguir una mayor continuidad espacial y avanzó decididamente la posición del altar hacia la asamblea”. Utilizó la figura del triángulo como base geométrica y el edificio final constituye “un espacio singular, proporcionado y exquisito en la elaboración de los detalles como es característico en la obra de Bar Bóo”.

Creía esencial que los espacios religiosos se engendrasen a partir del “punto sacro” que “polariza” la comunidad de fieles en su entorno. Y de ahí, explica Marta Vilas en su trabajo, resultaron dos consecuencias. Por un lado, intentar no interferir en esta atracción, creando situaciones de posición igualitarias entre todos los participantes en el rito. Y por otro, la disposición en asamblea, es decir, “alrededor del altar pero sin cerrar el anillo”.