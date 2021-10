Retratos Augustos: hoy, Xavier Magalhaes

¡Xavier Magalhaes! ¿Quién que sepa del arte en Galicia no está informado de su persistente, valiente e independiente presencia en nuestra pintura? Magalhaes es el sexto de los Retratos Augustos que, uno por semana e inéditos, le publicamos al fotógrafo vigués Augusto Rodríguez. El pintor, inaugura el lunes en Santiago y en el Área Empresarial do Tambre su muestra “Do místico e o cotián”, con esa obra suya al menos hasta ahora atrevida y llena de color. Pintor de las emociones, de extenso y acreeditado currículum, hombre de afectos y verbo intenso, ahí le tenéis en augusta foto.

Tudense, 22 años, a la Orquesta Nacional

¡Vaya, pero si es la nieta de los galeristas tudenses (Trisquel e Medulio) Manolo Martínez y Fermi Molina! Hablo de ti, Raquel Areal Martínez, que con 22 tacos y mucho trabajo acabas de conseguir una plaza en la Orquesta Nacional de España, a la que te incorporarás próximamente. De los casi 80 candidatos a las 2 plazas vacantes –una quedo desierta–, 12 consiguieron llegar a la final, en la que conseguiste la mejor puntuación. Y es que apuntabas maneras, Raquel, tras haber ganado el Concurso Juventudes Musicales de España (individual) en 2018, tras ser la primera española en ganar el internacional Concurso de Violín Lipinski & Wieniawski en Polonia en 2018, por no citar más. El pasado mes de julio finalizaste tus estudios superiores en la Escuela Superior de Música Reina Sofía de Madrid, y continúas con tu Cuarteto, trabajaste con orquestas como la Sinfónica de Galicia, la del Teatro Real, con maestros como Gustavo Dudamel, Andrés Orozco-Estrada... Tui ya tiene violín en la Nacional. ¡Felicidades, Raquel!

Las tertulias aladas de Aymé Rivera

Querida Aymé Rivera, cubana nuestra ¿cómo te va la vida en Vigo? Me enteré días atrás, cuando andaba ocupado en los chiringuitos de Cádiz, de que tuviste unas tertulias en el Vitruvia de la Plaza de Compostela. Sé que facilitaste tu contacto telefónico (644424682), tu facebook (www.facebook.com/riveraperez para ir creando grupos de no más de diez personas. Y que este lunes ya empiezas tu propio taller con alumnos, e que hablaréis de la literatura norteamericana, Saramago, la portuguesa, mujeres en la literatura... Doctora en Filología Hispánica, tras dar clases en el Madrid universitario, la vida te trajo a Vigo. ¡Ojalá no desaprovechemos los vigueses tus conocimientos de España y sus letras, ya vamos a empezar a hacerlo!

De coros: el que canta, sus males espanta

El que canta, sus males espanta, dice el refrán, y de eso saben quienes van a hacerlo hoy mismo, a las 8 de la tarde en el patio de los Jesuitas y para todos los que queráis pasar un buen rato. Hombre claro, allí estarán en plan coral los de Voces Graves, la Máximo Gorki, O Piñeiral de Chapela, el dúo de cámara Paula Gómez y Sara Ochogavias, la soprano Beatriz Riobó, el barítono Juanjo Cura, el pianista Alejo Amoedo y la presentación de Toñi Caseiro, quienes de forma desinteresada participarán en dicho evento. Es el Concierto Solidario Art dor Dent, contra esa dura y rara enfermedad que es el Dent y padecen unas 40 personas en España; el niño gallego Hugo, de Brión, entre ellos.