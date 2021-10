Cinco meses de espera para arreglar una cirugía que la dejó en silla de ruedas

La pandemia del COVID-19 está bajo control, las plantillas recobran a todo su personal tras las vacaciones y las oposiciones y, además, hay acuerdo para recuperar las horas extra de tarde en los servicios que las habían plantado. Así, el Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi) espera recuperar el pleno rendimiento la próxima semana.

La actividad quirúrgica ha estado condicionada en el último año y medio por la pandemia del SARS-CoV-2. El desconocimiento inicial y la presión que las tres primeras olas ejercieron en el hospital la limitó. El presente año comenzó con una media de 80 cirugías programadas al día entre los quirófanos del Álvaro Cunqueiro y el Meixoeiro y fue subiendo paulatinamente hasta las 126 de mayo. Fue el mejor mes en cifras totales de operaciones. En junio comenzó a caer y bajó a las 109 de media por jornada.

Coincidió cuando los servicios de Cirugía General y del Aparato Digestivo y Traumatología y Ortopedia decidieron plantar las intervenciones que hacían de forma voluntaria en horas extra de tarde. Las tarifas sufrieron una reducción con la crisis de 2008 y no se volvieron a actualizar. Ahora, según confirma la Dirección del Área Sanitaria de Vigo, hay un acuerdo para recuperarlas a partir del próximo lunes. El Sergas se compromete a revisar precios y condiciones a partir de enero.

La Administración destaca que este plante no ha afectado nunca a la actividad ordinaria de tarde –dentro de horario, sin ser “peonadas”– y que el resto de servicios que hacían horas extras no dejaron de hacerlas. Sin embargo, Traumatología es de los servicios que más horas extra hace en quirófano. Y aunque ha reducido de forma notable su lista de espera desde la apertura del Álvaro Cunqueiro, aún es necesario derivar intervenciones a hospitales concertados.

Durante el verano, además, las vacaciones hacen que se programe mucho menos. De hecho, en julio se realizaron una media de 64 intervenciones diarias, la mitad que en mayo.

Ahora, en septiembre, se ha subido hasta las 98 operaciones de media diarias. En la última semana ya son 110. No solo hay gente que aún cogió sus vacaciones este mes, sino que en este septiembre ha habido más personal de descanso de lo habitual ya que, ejerciendo sus derechos, los solicitaron para preparar las oposiciones que se celebran hoy y los dos pasados fines de semana.

En cuanto a la presión asistencial del SARS-CoV-2, en el Cunqueiro solo queda un paciente contagiado en UCI y dos en planta. Otro de 38 años ingresó el jueves en Vithas Fátima que estaba libre de COVID.

El área acaricia la nueva normalidad

La incidencia en el área sanitaria está al borde de la nueva normalidad. Ayer estaba en 27 nuevos casos por cien mil habitantes, a solo dos puntos de bajar a este nivel. Hay menos de 200 casos activos.

Cinco meses de espera para arreglar una cirugía que la dejó en silla de ruedas

Adelina Iglesias Caride apenas es capaz de dormir tres horas seguidas. Lo hace en el sofá del salón, porque con el respaldo aguanta mejor. Trata de soportar el dolor de su espalda con la dosis máxima de morfina que se puede pautar, además de otros calmantes. Las tres infiltraciones que le han hecho en la Unidad del Dolor tampoco le han dado demasiada paz. Ya no sabe lo que es salir a la calle sin silla de ruedas y su marido la tiene que ayudar en todo, incluso ducharla. Espera desde marzo una operación de columna que le indicaron para “lo antes posible”. Con ella no aspira más que a apagar el dolor y que ella y su marido puedan dormir y recuperar algo sus vidas. “Solo un poco de calidad de vida”, suplica. La Subdirección de Humanización y Atención a la Ciudadanía le ha contestado por carta que, como rechazó ser operada de esta compleja cirugía en una clínica concertada, no le pueden “ofrecer garantías de plazo”. Ella lo rechazó, explica, porque fue en la concertada donde le hicieron la intervención fallida tras la que acabó en silla de ruedas.

Adelina tiene una artrosis que le afectó de tal manera a la columna que le dejó varias vértebras “huecas”. Ya para la primera operación, sus médicos en el Chuvi le recomendaron que se operara con ellos. Pero pasaba el tiempo y a esta mujer de 64 años cada vez le dolía más y empezó a necesitar muletas para caminar. Al año la llamaron para derivarla a la privada. “Le dije que la cirujana me había dicho que no y me respondieron que si no quería me iba a quedar en lista de espera y no sabían cuándo me operarían”. “Desesperada” aceptó.

La operaron en Vithas Fátima en octubre de 2019. Se le infectó la cicatriz a los pocos días y costó casi un mes de ingreso curarla, pero en los siguientes dos meses ella andaba “muy derechita”. “Una maravilla”. En enero empezó a notar dolor y advirtió al médico: “Mire que esto va para atrás”. Le hicieron radiografías y le dijeron que todo estaba bien.

Tras muchas esperas por pruebas, en el Chuvi volvieron a indicarle una operación por “aflojamiento de tornillos” , según figura en los papeles. Harán “recambio y ampliación”. Le pusieron prioridad 2 –por ley, con atención recomendada en tres meses– y con indicación de operar “lo antes posible”.

La respuesta recibida coincide con lo transmitido por el Sergas a consultas de FARO: ha rechazado la concertada. Añaden que en verano se programa menos y que es una cirugía muy especializada, que tiene que hacer la unidad de columna. Fuentes del servicio de Traumatología, en cambio, señalan que la paciente tiene razón –“en estos casos, la garantía de tiempos tratamos de cumplirla nosotros”– y que, desde que tuvieron conocimiento de esta situación, agilizaron los trámites en Admisión para que le hicieran el preoperatorio. De hecho, lo pasó esta semana. Señalan que la cantidad de pacientes con prioridad 2 provoca que no siempre puedan hacerlo en tres meses.