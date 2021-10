A oscuras por Monteferro

Ahí los tenéis, al caer la tarde, de negro, nocturnos como los murciélagos. Todos, o casi todos, superan la cincuentena y disfrutan como niños del mountain bike y de la aventura. Porque aventurado parece lanzarse por trialeras y saltar por encima de las piedras en plena noche. Y a sus años… Son los Masduritos, grupo de aguerridos bikers, que realizaron el pasado fin de semana la VIII Nocturna de Monteferro, peculiar salida ciclista que repiten cada año culminada por una fraternal chorizada. En esta edición participaron Enrique Merayo, Pancho Martínez-Paul, Javier Álvarez, Carlos Rodríguez, José Fernández, Jorge Castro, Alberto Cañamero y Pedro Hortas. No hubo caídas en la oscuridad y comieron a fartar después de recorrer el monte a golpe de pedal.

¡Es el Galician Freaky Film!

Si estos días por el centro de Vigo escucháis a una manada corear “¡Hasta la muerte!” no os asustéis, no estáis asistiendo a ningún ritual satánico; es el grito de guerra con el que arranca cada sesión del Galician Freaky Film Festival, un festival de cine diferente, underground, serie B y con muchas dosis de humor, que sacan adelante desde hace cinco años Juan de Castro y Míriam Álvarez, rodeados de muchos otros compañeros freaks. Este año el festival se celebra en el Espacio MUTA (Joaquín Loriga, 9) cuyo sótano han ambientado a semejanza de la cabaña del bosque en la que se resguardan los protagonistas de Evil Dead, la saga de culto que homenajean este año. Aquí está permitido gritarle a la pantalla cuando el protagonista no ve al asesino agazapado, moverse al son de las bandas sonoras, disfrutar de una cerveza, una exposición y es obligatorio armar barullo al final de cada proyección, para que el aplausómetro registre el nivel de júbilo y otorgue los premios. Ayer inauguraron esta quinta edición, con su tradicional concierto de Caspervek y la primera parte de la nombrada Evil Dead. Hicieron un lleno casi absoluto y casi agotadas están también las entradas para las sesiones del resto del festival, que se extiende hasta el sábado 2 de octubre con proyecciones y actividades mañana y tarde. Si queréis disfrutar del Galician Freaky Film Festival ¡comprad las entradas en su web!

El Antiquarium de Canido

Aquel local que yo conocí en mi tierna juventud como el Linterna Roja en Zapateira,8 de Canido, que luego cerró muchos años, que en 2012 tras la crisis financiera renació como La Casa de la Abuela con fines solidarios, que en 2020 hubo de soportar la crisis del COVID y cerrar 18 meses, reabre ahora como “Antiquarium” de la misma mano propietaria, Luis Sangiao, por cuyas manos pasaron La Cabaña, El Gran Sol, Estación 34, En el límite, Vanitas... Ahora ha hecho un cambio total al local , y hoy mismo a las 18 h. tendréis allí un pequeño menú degustación confeccionado por Iago Sangiao, solo con reserva en el 674826294. Y, por supuesto, sin que falte salud, música y amor.

Y la piedra fría de Varela

Una visita a la sala SVT Arte, en Gran Vía 129. Si lo hacéis hallaréis la recién inaugurada exposición “Variaciones sobre la piedra fría”, de Jorge Varela. Tercera parte de una trilogía que comienza con “5 fragmentos de una historia más larga” y continúa con “Las notas geométricas”, uno de esos proyectos suyos que analizan y cuestionan muchas de las convenciones establecidas en torno a la escultura contemporánea.