Los 30 años y un día de Ujué

¡Pardiez, 30 años, 30, han pasado –y pasaron como un rayo– desde que vimos entrar por vez primera a Ujué Foces por la Redacción de FARO, en donde realizó un trabajo duro y excelente! Claro, Ujué estuvo muchos años al frente de nuestra delegación en Vilagarcía, esos tiempos difíciles del narcotráfico que la curtieron para su labor vuelta a Vigo como responsable del área, no menos dura porque esta ciudad da para mucho, de Tribunales y Sucesos, aunque también tuvo etapa más llevadera y cultural con las conferencias del Club FARO. Y ahí la veis sonriente y centrada con muchos de sus compas de FARO posando en medio con un periódico ficticio hecho a la sazón para ella, tras un aperitivo. Y ahora, a vivir que son dos días.

Lodeiro, 2 exposiciones, 2

Hoy se inaugura Vialia, de lo que no hablo porque no precisan validos e irá sobrada de visitantes, así que en vez de ir a su bautizo social entre multitudes me voy con las minorías a la inauguración de la obra de Lodeiro en dos salas viguesas, que han hecho coincidir con el 25 aniversario de la muerte de este artista, uno de los pioneros de las vanguardias en Galicia. Hace unos meses estuve en la que fue su casa y su mujer, Victoria, me mostró mucha obra suya allí guardada, quizás porque esta ciudad no le ha dado todavía el espacio estable que su obra merece. Hoy ¡albricias! habrá una ofrenda floral a las 17.45, y las 18.00 se inaugura al público en la Fundación Laxeiro (Casa das Artes) la exposición comisariada por Javier Buján, Lodeiro, A xeometría inexacta, en la que se muestran principalmente dibujos de su serie óptica, inéditos algunos de ellos. Después, a las 19.30, inauguración en Apos’trophe (Plaza Elíptica) de Lodeiro, A Figura Transcendida, que comisaría su hija también artista Ruth Lodeiro, en la que se verán 7 óleos, dos de su primera época y los 5 últimos que pintó, también inéditos, además de dos dibujos de cabezas (tintas) que realizó en el año de su muerte. No nos olvidamos de Lodeiro quienes conocimos la evolución de su obra,y compartimos vinos en el Eligio, El Capitán...

El taller de Carmen Sampedro

Buena atardecida la de hoy con Lodeiro unos pocos y con Vialia a los que dejen entrar, ya que hoy el arte queda para minorías. A las 7 inauguran también en STV (Sirvent, Gran Vía 129) una expo de Jorge Varela de la que hablaremos mañana pero yo, hoy, tras las dos inauguraciones de Laxeiro voy a llamar para cenar a Cat Samper, nombre de guerra de la escritora Carmen Sampedro (Nunca mires hacia arriba, y Casi nunca vale la pena, ambas policiales y en Amazon.) Periodista en su Argentina natal aunque vuelta a la Galicia de sus mayores y a la España cuya nacionalidad posee, pronto empezará un nuevo curso de su taller, Café K, en el que quizás predomine la novela policial y puedes apuntarte escribiendo a sampercat@gmail.com. “No hay nada como un buen sustantivo manteniéndose por sí mismo”, dijo Billy Collins de su práctica poética. “Las cosas que nos rodean –los árboles, por ejemplo, pero también una escoba o un cubito de hielo– pueden encerrar pistas de lo que guarda una realidad mucho más amplia”. Y de eso irá su taller de escritura. Explorar a partir de un objeto, una frase, una imagen. Son muchas las historias y personajes que habitan dentro de nosotros. Nunca sabes a dónde puede llevarte una gorra roja, un huevo lunar, una jarra sudorosa. Sólo tú puedes descubrirlo.