El mural de Económicas

Un políptico formado por 5 lienzos de 3 metros de alto por 1,80 de ancho cada uno. La Facultad de Económicas y Empresariales de la Universidad de Vigo celebró ayer su 30 aniversario y su Decano, Jorge Falagan, habló con el redondelano afincado en Vigo Marcos Míguez Puhinger (en la imagen) para que un mural certificara las tres décadas de funcionamiento. Puhinger tuvo libertad absoluta para pintar lo que quisiera y, tras varios paseos y reuniones por la Facultad y entorno, se decidieron por este motivo. Claro, el espacio académico está en un enclave maravilloso pero al autor le faltaba esa visión del mar, ese mar que ha sido parte del desarrollo social, empresarial y económico de Vigo. En junio empezó a pintarlo y ahí está inaugurado, dotando de horizonte marino la entrada del salón de actos.

Bienhallados sean usías

¡Bienhallados seáis a mi vuelta de las vacaciones! Llevo diciendo esto más de 40 años en mis columnas (¡gracias oh Dios por tal supervivencia!), pero vuelvo antes de lo previsto porque se preguntan por ahí si me ha dado algún mal y hasta hay quien me ha conminado a volver, que se aburre. ¡Adiós Sancti Petri con tus playas infinitas, adiós Va Va, mi chiringuito, adiós Manguita, mi restaurante querido, adiós playas, adiós gintonics, adiós hamacas con parasoles!

Un Vigo de película

Vuelvo a un Vigo en obras y a un Vigo en que ha nacido un nuevo Festival. En Vigo, los nacimientos se multiplican: luces, ascensores, rampas, humanizaciones, espectáculos... En esta ocasión, en la bellísima Plaza de Compostela (para los vigueses LA ALAMEDA), te lo juro por Marita Vázquez de la Cruz que lo gozó especialmente, tuvo lugar un milagro musical; aquel que hubo de suspenderse en agosto por razones burocráticas pero iluminó setiembre. Allí, a través de una diversidad instrumentística compleja, se pudieron contemplar los paseos de los también más diversos compositores: desde Juan Sebastián Bach a Astor Piazolla. Cellos, violines, pianos, contrabajos y flautas hicieron posible que el paseo de los más grandes músicos estuviera amenizado con algunas de sus más grandes composiciones. Un día después sonaron las bandas sonoras más conocidas de las no menos bellas películas. Y la sesión se llamó así: Un Vigo de Película. Con la semana remató la fiesta, Abe Rábade y su Trío de Jazz puso fin a este acontecimiento de luz, sonido y buen tiempo. Se llama así: VIGO JAZZ-CLASS. La ejecución musical corrió a cargo del Trío Vicus;Mare&Ensemble, la Orquesta 430 y el mismo Abe Rábade. La dirección artística: Vitruvia, Rosanna Ojea y Javier Ferreiro. El Concello de Vigo promueve y patrocina. Y el alcalde promete que éste es el primer año de un Festival que atestó el aforo de un auditorio (e igual de atestado en sus inmediaciones se supone que con protocolos bien guardados) y que tiene vocación de continuidad, por lo menos, la misma que él.

¡Vaya maratón fotográfico!

¿Quiénes habrán ganado los premios de ese ya añejo Maratón Fotográfico Ciudad de Vigo, que concluyó el domingo? Aún el Jurado debe reunirse para “catar” con su mirada ¿Cuántos habrán participado?