El idilio de Vigo con el diario británico The Guardian suma un nuevo 'flechazo'. En esta ocasión, han sido sus lectores los que han elegido a la urbe olívica como una de las diez mejores de España para visitar en vacaciones, dentro de su categoría de "small cities" (ciudades pequeñas).

La publicación inglesa compartió estas preferencias de su público lector el pasado 23 de septiembre. bajo el título "Warriors, cathedrals and carnivals: Spain’s best smaller cities, chosen by readers", (Guerreros, catedrales y carnavales: las mejores ciudades pequeñas de España elegidas por los lectores), titular que precedía a este subtítulo: "Plazas medievales, fortalezas como escenarios de películas y mariscos que salen de la red figuran en su selección de estos destinos menos conocidos".

Precisamente la riqueza de su costa, tanto dentro como fuera del mar, es lo que destaca este tabloide para incluir a Vigo en este top 10, y aunque titule su reseña así: "Bustle and beaches" (Bullicio y playas), The Guardian va más allá, y además de defininirla como "una bulliciosa ciudad portuaria", ensalza a su "gente acogedora" y su "comida deliciosa".

Como referente gastronómico, elige el pulpo por ser "la especialidad local", al que define como "un delicioso manjar carnoso", y destaca las "playas doradas de las Islas Cíes" como punto culminante de la visita, que una vez realizada, se comprueba que "con razón, han sido nombradas entre las más bellas del mundo".

RESEÑA TRADUCIDA SOBRE VIGO, EN THE GUARDIAN

Bullicio y playas, Vigo Teníamos poco conocimiento de cómo sería Vigo antes de visitarla en 2017. Lo que encontramos fue una bulliciosa ciudad portuaria con gente acogedora y comida deliciosa. Estar en la costa gallega hace que la especialidad local del pulpo sea abundante. Cada restaurante hace su propia versión de este delicioso manjar carnoso. A diferencia de los precios en algunas de las ciudades más populares de España, Vigo es asequible: por menos de 2 € puedes tomar una cerveza o una copa de vino y unas tapas pequeñas gratis. El punto culminante de nuestra visita fue un viaje a las Islas Cíes (un ferry de 45 minutos desde Vigo), con playas doradas que, con razón, han sido nombradas entre las más bellas del mundo. Graham Tait



Las otras nueve localidades que comparten con Vigo este top diez son: Salamanca, Cádiz, Segovia, Toledo, Zamora, Ronda, Tarazona, Trujillo y Burgo de Osma.