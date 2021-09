Con 12 años, la viguesa Matilde Blanco es capaz de resolver problemas de matemáticas de alumnos de Bachillerato y ha culminado con éxito el programa de Kumon Lectura mientras avanza en los últimos niveles del programa de matemáticas. Esta alumna excepcional del centro Kumon Vigo– As Travesas ha conseguido matrícula y mención especial al terminar Primaria en su colegio de la ciudad olívica

Matilde ha trabajado textos de autores como Aristóteles, Virgilio, Rousseau, Galileo, Shakespeare o Virgina Wolf entre otros. Su orientadora, Carmen Pérez, destaca el mérito de la escolar: “Que una alumna de Primaria sea capaz de compaginar dos programas en Kumon en los que trabaja contenidos de Bachillerato y lo haga de forma completamente autónoma y autodidacta es sin duda algo a destacar”.

“Kumon me ha aportado un hábito de trabajo. En el colegio me ha dado más capacidad de aprendizaje y facilidad para entender lo que me enseñan”, apunta Matilde, cuyas aficiones son bailar, cantar, cocinar, leer, dibujar y escribir. “De mayor me gustaría ser profesora de la Universidad o de la ESO, o escritora”, concluye la joven.