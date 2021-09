“No sabe de lo que habla”. El alcalde, Abel Caballero, endureció hoy su discurso contra el plan defendido por el presidente del Puerto, Jesús Vázquez Almuiña, de llevar el tren a la terminal de transbordadores de Bouzas. “Es un dislate, el conselleiro que hundió la sanidad ahora quiere romper la ciudad. No le dejaremos”, advirtió el regidor un día después de que el titular portuario defendiese ante el Círculo de Empresarios de Galicia (CEG) que esa infraestructura es clave para asegurar el futuro del puerto y la industria viguesas. Caballero también cargó contra el retraso en la ampliación del Instituto Ferial de Vigo (Ifevi), que no estará lista para la celebración de la próxima edición de Conxemar en octubre: “Es una obra menor, no el Empire State”.

Caballero lleva meses poniendo líneas rojas al Puerto en lo que se refiere a nuevas ampliaciones portuarias y al proyecto –ya defendido por el anterior presidente de Praza da Estrela, Enrique López Veiga– de conectar la terminal de vehículos por ferrocarril. Pero hoy elevó el tono ante lo que considera un intento de “romper la ciudad” y que, a su juicio, perjudica a la primera industria de Vigo, Stellantis, porque supondría –sostiene– una importante reducción de espacios en la terminal (una infraestructura como la planteada requiere la construcción de una playa de vías) y además incentivaría la importación de otras marcas. “Es de risa”, continuó Caballero, “el presidente del Puerto no sabe de lo que habla, yo y esta ciudad no le vamos a dejar”.

El alcalde extendió sus criticas a la Xunta por los retrasos en la nueva ampliación del Ifevi, que ya no pudo estar lista para la feria industrial Mindtech ni lo estará para Conxemar. “No han sido capaces de cumplir su compromiso”, lamentó, tras lo que se preguntó “¿quién va a dimitir por la incapacidad en una cuestión tan fácil como esta, una obra menor, no es el Empire State”. Con todo, Caballero auguró que Conxemar volverá a ser un éxito por el trabajo “maravilloso que hacen los organizadores, que defienden que siga celebrándose en Vigo”.