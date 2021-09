La dura (y disputada) pugna para ser policía local en Vigo: estas son las claves

La lista es en cualquier caso –recalcan desde Praza do Rei– un documento “provisional”. De los 753 hombres y mujeres que optan a las 46 plazas libres se han admitido, de momento, 73; y de los 74 que aspiran a las plazas de concurso horizontal tienen el visto bueno 33. No significa que finalmente solo ellos vayan a optar a las plazas. Una vez se publique el listado, todos los candidatos excluidos dispondrán de un plazo de diez días para enmendar las “deficiencias” de sus solicitudes o aportar la documentación que todavía les falte. Entre los motivos por los que los técnicos municipales excluyeron aspirantes en la lista provisional destaca, precisamente, que los formularios estaban incompletos. Con frecuencia faltaba alguna de las declaraciones juradas o los títulos oficiales que exige el Concello. Otra razón es, por ejemplo, no acreditar la posesión del permiso de conducir A2 y B.

Pasados los diez días para enmiendas y una vez resueltas las reclamaciones, el Concello publicará la relación definitiva. La primera prueba ya tiene fecha y hora: se celebrará en aproximadamente dos meses, el 27 de noviembre de 2021, a las 17.00 horas, en el Ifevi. En las listas municipales se incluyen los nombres de otros tres candidatos que se han quedado fuera del proceso por, directamente, presentar su instancia fuera de plazo.

La convocatoria que lanza ahora el Concello responde a la oferta pública de empleo de los años 2017, 2018 y 2019, pendientes todavía de ejecución. En los pliegos se recoge, precisamente, “la urgente necesidad” de incorporar efectivos derivados de las tres ediciones pendientes. Las 61 plazas se convocan para las escalas y subescalas de administración especial y policía.

No será la primera convocatoria del año. En primavera más de un centenar de candidatos que superaron el examen teórico se sometieron a las pruebas físicas necesarias para ocupar alguna de las vacantes de bomberos en Vigo. En lid estaban una docena de plazas que exigían de sus aspirantes demostrar su aguante y fortaleza. En el test se incluían, por ejemplo, carreras de natación y resistencia. Para romper el techo de cristal y abrir el cuerpo a las mujeres, el Concello adaptó las pruebas. Aunque en la convocatoria de primavera no se consiguió dar ese paso y sumar la primera bombera al parque de Vigo, una de las candidatas sí llegó y superó la criba de carácter físico.

Ellos son también mayoría en las oposiciones para policía, pero las listas provisionales publicadas por el Concello muestran que hay más de un centenar y medio de mujeres que optan a las diferentes convocatorias, bien en concurso abierto o para el traslado desde otras localidades de Galicia.

En julio el Concello de Vigo suspendió también el examen para optar a 25 plazas correspondientes a las ofertas de empleo municipal de los años 2014, 2015 y 2016 y que estaban destinadas a cubrir puestos auxiliar de administración y trabajo social. El motivo de la decisión: la renuncia de varios miembros de los órganos de selección.