La dirección del IES Rosais 2 dimite tras exigirle Educación otro horario

Inspección

Desde Inspección Educativa se le comunicó al centro que debía incluir en su horario aquellas materias que no contaban con un mínimo de alumnos y, que por lo tanto, habían sido descartadas por el instituto a la hora de planificar los horarios. “La propia normativa de la Secretaría Xeral de Educación indica que si no llegan al mínimo de cinco alumnos no se pueden impartir. En julio planteamos esta situación con varias materias y nos comunicaron que si alguna no tiene más de cinco alumnos no se puede ofertar. El martes entregamos los horarios al profesorado y el miércoles, en la presentación con los alumnos, nos avisan de que sí teníamos que incluir estas materias”, secuencia el todavía director del Rosais 2, Emilio Avión.

“¿Cómo les explico yo esto a los profesores e incluso a las familias? Parece que ha habido una falta de planificación por nuestra parte cuando trabajamos hasta las mil, domingos incluidos para confeccionar el horario, y ahora todo este trabajo de meses no ha servido para nada”, amplía Avión.

Humanidades

Latín y Griego son las dos materias que deben incluir en la programación. Conocedores de la “mala situación” en la que se encuentran las asignaturas de Humanidades, el director sí aboga por un “pacto de enseñanza gallega en favor de las Humanidades”, pero siempre que no se les comunique la decisión “cuando ya está el alumnado dentro del aula”. “Un cambio de criterio no es inasumible, pero si se hace a correr y todo el último día, sí”, defiende.

Diálogo

A este respecto, la Jefatura Territorial de Educación asegura que abrirá un “proceso de diálogo” con el equipo directivo del centro para que “reconsidere” su decisión, “toda vez que el cambio se produce en beneficio de los estudiantes”.

Otra problemática

Esta última decisión fue el agravante a los problemas que arrastraba el instituto –y del que se hacen eco más centros de la ciudad–, como fue la falta de profesorado. “En comparación con el curso 19/20 tenemos 60 alumnos más y dos profesores menos”, esgrime. Además, por primer vez cuentan con la opción de Enseñanzas Aplicadas a la FP en 4º de la ESO, lo que implica tres materias más sin un aumento racional de docentes.