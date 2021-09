“El Círculo es historia viva de la sociedad empresarial gallega; saldremos adelante”

–¿Por qué da el paso? ¿Lo había meditado en otros procesos de elección o ha sido la primera vez?

–Siempre he mantenido un compromiso decidido y visible con el Círculo desde su fundación. He sido vicepresidente en numerosas directivas, apoyando su desarrollo y adaptación a los ciclos económicos y tendencias sociales. Mi labor empresarial tampoco me permitió una dedicación como el Círculo merece y requiere. Ahora con las empresas bien orientadas y dirigidas creo disponer de más tiempo, y ganas de colaborar no me han faltado nunca. Me lo propusieron y acepté.

–¿Se va a encontrar con una organización unida o ha pasado factura el cisma con el Club Financiero?

–Los empresarios que llevamos muchos años en el Círculo, aún con opiniones diferentes en algún momento, todos queremos lo mejor para la entidad. Es la única sociedad que prácticamente queda en Galicia, que con Vigo como centro pretende dar voz empresarial a toda la comunidad. No hay cisma, hay problemas estructurales que resolver por la dicotomía Sociedad-S.A., y los problemas que a veces acarrea, nada más

–¿Prevé algún tipo de acercamiento con la S.A. para eliminar la litigiosidad?

–Ya tenemos un acercamiento, aunque obviamente lo pondremos en marcha cuando tome posesión la nueva junta directiva.

–¿Pretende mantener o dar un giro a la estrategia económica de la organización?

–Los ciclos económicos y las tendencias sociales cambian las organizaciones. Tenemos problemas económicos que resolver, no heredamos una situación fácil, pero nuestra fortaleza es grande, y representamos la potencia social empresarial de Galicia que es muy relevante. Saldremos adelante.

–El Círculo ha sido un agente incómodo para las administraciones, en tanto ha sido crítica con todas ellas para defender los intereses de la empresa. ¿Mantendrá esta línea de acción?

–El Círculo invita, recibe y escucha a todas las personalidades públicas y privadas que tienen algo que decir, o que consideramos que deben contar a los empresarios su visión de los problemas e iniciativas de su competencia y las soluciones y programas que presentan. Y luego nos pronunciamos, y lo hacemos con la libertad que nos da ser los agentes estratégicos y esenciales de la economía y de la empresa, de la creación de valor y empleo. La voz de los empresarios es meditada y firme y responde a nuestro punto de vista sobre problemas y necesidades reales.

–Josefina Fernández y Víctor del Canto como vicepresidentes. Son dos perfiles muy distintos, ¿por qué ellos? ¿Y los vocales?

–Muchos empresarios podrían ser directivos y vicepresidentes. Como siempre, busco el equilibrio y que las voces que están tengan un amplio respaldo social y sectorial detrás. Es una buena y competente junta directiva

–¿Qué mensaje va a tratar de trasladar en su proclamación?

–Si espera unos días tendrá ocasión de conocerlo, lo que le adelanto es que el Círculo es de los empresarios vigueses y gallegos, a todos serviremos, y todos deberán responder echando una mano. Este Círculo es historia viva de la sociedad empresarial viguesa y gallega, por su tribuna han pasado los representantes de las grandes instituciones del Estado, de Galicia, de sus provincias y de Vigo, y hemos dado voz a todos los sectores empresariales, empresas, empresarios y emprendedores y dado a conocer nuevas oportunidades surgidas en el cambio tecnológico de gran calado que estamos viviendo. Los empresarios responderemos.