Con la gira europea cancelada y la americana todavía en pie, Nada Surf hará vibrar la ciudad olívica el próximo 26 de septiembre. El bajista del grupo de rock, Daniel Lorca, habla, orgulloso, de su nuevo disco Never not together.

–Tienen un nuevo álbum pero la gira se ha hecho esperar...

–Es algo raro para nosotros estar trabajando ya en un nuevo disco pero no haber hecho gira de este. Estábamos muy contentos pero no ha podido ser. Pero bueno, Vigo será, prácticamente, nuestra única parada y nos apetece mucho volver a tocar juntos después de casi dos años.

–¿Qué supone para ustedes poner el broche final al TerraCeo?

–Vigo me vuelve loco y siempre nos sentimos muy acogidos. Estoy feliz de que este evento se haya podido hacer sin problemas y esperamos poder hacer un concierto chulo. Yo también soy muy cocinitas y me encanta la comida de Galicia (entre risas).

–¿Qué nos puede adelantar de este último disco?

–Nos encantan todas las canciones que están en el repertorio y estamos muy ilusionados con poder tocarlas en directo, juntos.

–¿Qué podremos ver en su concierto de la semana que viene?

–Vamos a tocar el último disco, casi entero, y últimamente estábamos tocando canciones bastante antiguas y cañeras. Un poquito de todo. No decides cuáles vas a tocar, sino las que no, porque no hay tiempo. Nuestras canciones nos gustan mucho, si no no estarían en nuestros discos. Siempre cuesta.