Sara, una poetisa de 14 años a la que le costaba leer

De Marcaibo a Mos

Nació en Maracaibo y abandonó su Venezuela natal para asentarse con su familia hace dos años en Mos. El apoyo incondicional de su padre, Jorge, profesor universitario en Venezuela; su madre Dayanet y sus hermanos Jorge y Sofía, ha sido fundamental para llegar a editar Papel Rasgado, un compendio de poemas e imágenes en los que narra sus pensamientos más profundos, experiencias de vida y también, echa a volar su imaginación.

Ejercicio de superación

El difícil mundo de la escritura no es un camino sencillo para esta niña que ha tenido que superarse día a día desde que nació. “De pequeña le costaba leer, pero con tenacidad, insistencia, disciplina y el apoyo de todos ha conseguido mucho y espero que siga así. Es una gran superación para ella”, explica su madre Dayanet.

En pandemia descubrió la poesía

La pandemia con sus restricciones fue el momento revelación de esta joven poetisa. Piel de Letra, de Laura Escanes, y una recopilación de poemas de Karmelo Iribarren –libros que tomó prestados de la biblioteca– le abrieron los ojos y le descubrieron un nuevo género literario. Entonces se animó a intentar un nuevo pasatiempo: escribir poesía. “Empecé a escribir como pasatiempo. Intenté un par de historias cortas y tengo unos borradores pero no los he desarrollado. Podrían dar paso a pequeños cuentos o microrrelatos. Después descubrí la poesía y la elegí, porque quería hacer algo distinto”, explica Sara.

Unos poemas que tuvo que pulir

Expone que su primer poema era “muy normalito”. Su padre la animó a mejorarlo y con paciencia y tenacidad lo hizo: “Lo mejoré para mí, y cuando mis padres lo vieron y supieron que estaba escribiendo otras poesías me apoyaron, me asesoraron y ahí está ahora el libro”. Con un ejemplar en las manos, Sara se muestra feliz: “Verlo impreso me dejó sorprendida y especialmente feliz por como han quedado también las ilustraciones. Las hice todas a lápiz”, relata.

Distribución en la red

De momento el libro se distribuye a través de Amazon. “Ya está en algunos Estados de Venezuela y ahora empiezan a llegarme felicitaciones”, indica la escritora novel. Las redes sociales, como en el caso de casi todos los jóvenes, son su mejores altavoces y embajadores de introducción de su obra. Se mueve con soltura en Instagram, donde ha colgado una selección de extractos de poemas e ilustraciones. Su presencia en las redes sociales cuenta con un aliado de excepción, su hermano Jorge que estudia ingeniería se ocupa de la promoción digital.

Estudiante de tercero de ESO

Sara es estudiante de tercero de ESO en el IES de Mos y aunque había comentado que estaba escribiendo, no les dijo a sus amigos que iba a publicar un libro de poemas: “Prácticamente estuve escribiendo durante toda la pandemia. Cuando pensaba ¡qué aburrida estoy!, me ponía a escribir".

Potencial de escritores noveles en Secundaria

Jorge Vidovic, padre de Sara, era profesor universitario en Venezuela y coordinador del fondo editorial de Maracaibo y Ediciones Clio, que es la editorial que publica el libro de poemas de la poetisa novel. Este profesor destaca que ha descubierto no solo en su hija, sino entre los estudiantes de Secundaria en Galicia mucho talento. “Nosotros apreciamos el potencial de Sara y la animamos a compilar algunos escritos que tenía. Ha ido puliendo los poemas. Empezó con tropiezos como todo el mundo que se inicia en la escritura, pero releyendo los poemas los mejoró hasta que decidimos publicarlos. Pero no es única. Hay muchísimo potencial entre los estudiantes de ESO en Galicia. Hay adolescentes que leen mucho y se vuelcan a escribir es Wattpad”.

Wattpad, la plataforma del escritor amateur

La plataforma del mundo socia Wattpadd, conecta en las redes una comunidad global de 90 millones de lectores y escritores y hace sencillo el trabajo de publicación para un escritor amateur que desee dar a conocer su trabajo. Numerosos adolescentes cuelgan ahí sus trabajos y comparten aficiones y trabajos literarios.

Un cuento de terror guardado y avanzar en el formato digital

Cuando se le pregunta por su próxima actividad, Sara sonríe. “Tengo ya un pequeño cuento de terror guardado y las ilustraciones. Pero ahorita mismo me quiero concentrar y seguir indagando en el formato digital de una forma más profesional, pero me gustaría seguir escribiendo como una variante. Dibujar y escribir”, resume. Enseguida añade. “Lo más probable es que haga una serie de microrrelatos o cuentos en el siguiente libro”.