El plazo para que los usuarios del Servicio Galego de Saúde (Sergas) interesados soliciten su adscripción al futuro centro de salud de Bouzas comenzó el 19 de julio. Transcurridos casi dos meses, la Dirección del Área Sanitaria de Vigo asegura que solo se han presentado 600 peticiones en este sentido.

Los vecinos de la villa de Bouzas, en la actualidad, reciben asistencia repartidos en tres centros de salud: San Paio de Navia, López Mora y Beiramar –ubicado en Rosalía de Castro–. La demanda de este servicio para la villa es antigua. Hace 13 años que el Concello cedió la parcela a la Xunta para ejecutarlo y ya en los presupuestos autonómicos de 2009 se llegó a consignar una partida para ello. El proyecto urbanístico que finalmente se ha llevado a cabo tiene capacidad para atender a casi 8.000 personas, con tres consultas de Medicina de Familia y otras tantas de Enfermería, a las que pueden adscribirse 3.900 personas en horario de mañana y otras tantas en horario de tarde.

El Sergas, sin embargo, anunció recientemente que se pondría en marcha con una sola consulta de Medicina y otra de Enfermería y se iría aumentando si se necesita. Con una media de 1.300 tarjetas sanitarias por cupo de Medicina de Familia, si las solicitudes no aumentan, un solo facultativo será suficiente. Lo que hace tiempo que se sabe que no tendrá el nuevo centro de salud es pediatra, ya que Sanidade considera que en la villa no hay suficientes menores de 15 años para justificar este servicio.

A pesar de las 600 solicitudes que comunica el Sergas, desde la Asociación de Vecinos de Bouzas aseguran que a ellos les informaron de más de 900. Los interesados en adscribirse al futuro centro de salud de Bouzas pueden hacerlo solicitando el modelo impreso del cambio en el área administrativa de su ambulatorio actual. Una vez tramitada la petición, la administración sanitaria le informará por carta o SMS del cambio. Podrán tener de referencia para atención especializada tanto el Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi) como el concertado Hospital Ribera Povisa.

Un mes para abrir

En cuanto a la fecha de apertura, la Consellería de Infraestructuras e Mobilidade indicó el 12 de julio que la obra estaba ejecutada al 80% y se preveía su entrada “en servicio a finales de verano”. La Dirección del Área Sanitaria de Vigo afina ahora que estará operativo “a finales del mes de octubre”.

La Xunta ha destinado a la ejecución de este centro de salud, con una de sus fachadas hacia la alameda de Suárez Llanos, 1,4 millones de euros. Consta de dos volúmenes constructivos con dos plantas cada uno que suman una superficie total de 860 metros cuadrados.