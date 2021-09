Adiós, verano, adiós

Germán Cruces, especialista en ríos y rías con su cámara y pronto con otro libro sobre esta materia, nos mandó esta foto tomada en la playa de Samil, que nos parece, o así lo hemos imaginado, precursora de un verano que se va con sus puestas de sol y al sol, con sus chapuzones estimulantes… Ahí veis sobre la arena un cuerpo anónimo que disfruta del calor del astro rey trufado por el refresco de las aguas. Que dure lo que pueda.

Un museo del juguete

Bien es cierto que me fui de vacaciones con una rubia al sur de la tierra hispana y quizás no escriba en diez días, pero no quiero hacerlo sin hablar del Pazo de Liñares (Prado-Lalín), porque se inauguró allí el “Museo Galego do Xoguete”, de la colección de Antonio Manuel Chaves Cuiñas, con más de mil piezas para delicia de sus visitantes. Cambadés de nacimiento y vigués de adopción, Chaves, especializado en el mundo de la infancia, el juego y el juguete, tiene bien claro que este museo provocará en todos y cada uno de sus visitantes un colorido mosaico de plurales recuerdos. Por algo tuvo en la inauguración tan florida alcurnia de representantes, desde el conselleiro Román Rodríguez al alcalde lalinense, José Crespo, pasando por la directora del Museo del Mar de Galicia, Marta Lucio; Ricardo Pérez, director del Museo Etnolúdico de Galicia; José Ballesta, director del olívico Museo Quiñones de León; al magistrado y coleccionista de juguetes –radicado en Cesantes–, Juanma Alfaya; al afamado pintor y poeta dezano, Antón Lamazares; al economista vigués Antonio Araujo; a la que fuera gran presidenta de la asociación Madres en Acción, Alicia Martínez del Burgo...

Os “irmandinhos” del vino

“Ilustre Sanedrin da renomeada Irmandade dos Vinhos Galegos convoca o capítulo correspondente ao equinoccio de outono do, que se celebrará no Pazo Baión (Abelleira, Vilanova de Arousa) polas 12 horas do dia 18, sábado, do mês em que andamos. E a médio do presente comunicado convoca a todos os Irmandinhos e convida a todas as Confrarias vinícolas e enogastronómicas amigas, de aquém e além Minho, para que nos acompanhem em singular evento depois de todas as limitações sofridas até hoje, baixo a capa previsora de Dionisos e Baco e com o aprovado do nosso Druida”. Así, en ese hermoso gallego lusófono, les llegó a casa a los miembros de la Irmandade Galega dos Vinhos la convocatoria para su próximo encuentro enviada por su Preboste Mayor, el abogado Nemesio Barxa. Sabemos que de Vigo irán milicianos del vino como Juan Pizorno, Alvaro Pino, José Luis Alonso Riego, José Mª Fonseca, Indalecio Cuevas... Tendrán cata comentada, luego un acto de recuerdo a los irmandinhos fallecidos, visita a la bodega del pazo, aperitivo en el patio y un almuerzo en el comedor cuyo plato principal será un arroz negro con chocos y almejas. ¿Qué vinos catarán? Pues monovarietales albariños: Condes de Albarei 2020, Pazo Baión 2019 y 2018, Pazo Baión Vides de Fontán 2016 y Conde de Albarei Carballo Galego 2017. Se quejarán…